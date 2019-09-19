إجتماع عاجل بين بيريز والخليفي لضم ثنائي باريس

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيرتها في نادي ريال مدريد الإسباني سوف يستغلان فرصة مباراتهما التي تقام اليوم الاربعاء لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.







وأكدت صحيفة " آس " أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي وفلورينتينو بيريز رئيس الريال سوف يعملان على الحديث بصورة أوضح عن الأمور التي توجد وتحدث يومياً في كرة القدم والمستجدات التي تخص كلا الناديين.





ومن المنتظر أن يتناول الرئيسان وجبة تقليدية كالتي جمعتهما العام الماضي في إحدى المطاعم الذي يدعى جاي سافوي وسوف تشهد الجلسة الحديث عن صفقتي من الممكن أن تتما خلال السنوات القليلة الماضية بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.





وعكس ما يتصور البعض فإن العلاقة بين الخليفي وبيريز على ما يرام بل وأكثر من رائعة وبينهما حالة من الهدوء التي من الممكن أن تسهم في إتمام الصفقة على الرغم من أن المقابل المادي يعتبر عائق كبير للنادي الملكي على الرغم من إتمام صفقة رحل على إثرها كيلور نافاس لباريس وأريولا للريال.





وسبق وأن تحدث الريال من قبل مع كيليان مبابي قبل الإنضمام لباريس سان جيرمان وقت أن كان لاعباً في صفوف فريق نادي موناكو الفرنسي لكن اللاعب قرر ألا يترك الدوري الفرنسي وكان يريد حجز مكان اساسي له في تشكيلة البي إس جي وبالفعل حقق مراده.





والعكس يحدث في صفقة نيمار فاللاعب لا يريد خسارة جمهور نادي برشلونة الذي لعب له قبل ستة سنوات بالإنتقال إلى الغريم التقليدي والأذلي وهو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من العودة في الصيف لكن المفاوضات باءت بالفشل في النهاية.



