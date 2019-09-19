عاجل.. صدمة كتالونية من مده غياب جوردي ألبا

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء الثامن عشر من سبتمبر عن مده غياب النجم الدولي الإسباني جوردي ألبا والذي سيغيب عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم أمس الثلاثاء ضد بروسيا دورتموند.





وقالت الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت أن الجناح الطائر أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال المباراة التي جمعت فريقه يوم أمس مع بروسيا دورتموند على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك في العاصمة الألمانية برلين لحساب مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.





ومن المنتظر أن يغيب الظهير الأيسر للاروخا المنتخب الاسباني من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد أن خرج مصاباً في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول ولم يقدر على مواصلة المباراة بسبب إحساسه بإجهاد على مستوى العضلة الخلفية.





وقرر فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا عدم المغامرة باللاعب وأقحم بدلاً منه الظهير الأيمن الاسباني سيرجي روبيرتو من أجل سد فراغ الجبهة اليسرى التي تناوب على المشاركة بها هو وسيميدو خلال ما تبقي من دقائق الشوط الثاني.





ولم يكشف البيان الذي كتبه النادي الكتالوني على موقعه المباريات التي سيغيب عنها اللاعب لكن من المتوقع أنه سيكون خارج لقاء غرناطه وفياريال بالإضافة إلى مباراة خيتافي في بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم بالإضافة إلى أنه سيكون خارج لقاء إنتر ميلان يوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.





ومن الممكن أن تكون إصابة جوردي ألبا فأل حسن للظهير الأيسر جونيور فريبو الذي إنضم حديثاً من فريق نادي ريال بيتيس مقابل ثمانية عشر مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية على الرغم من أنه لم يشارك سوى في تسعة دقائق مع الفريق الاول حتى الآن.





وكان برشلونة قد عاد بتعادل سلبي يوم أمس من ميدان بروسيا دورتموند بعد أن تصدى مارك أندريه تيرشتيجن لركلة جزاء من ماركو رويس ليحتفظ لفريقه النقطة التي تقاسمها مع فريق الجراد الأصفر.





وعلى المستوى المحلي يحتل رفقاء ليونيل ميسي المركز الخامس برصيد سبعة نقاط جمعها الفريق من أربعة مباريات بالفوز في لقاءين والتعادل في مباراة وخسارة أخرى.