اليوم.. أمينة تحيى حفلا غنائيا بالزمالك

تحيي الفنانة أمينة، حفلا غنائيا اليوم الخميس في أحد الأماكن الشهيرة بمنطقة الزمالك، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة، التى اشتهرت بها مثل "الحنطور"، وغيرها.

من ناحية أخرى طرحت أمينة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "اخلع" من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويره فى بيروت، ومن قبلها طرحت أمينة أيضًا أغنية "السهرة ولعانة"، وهى واحدة من الأغانى التى قدمتها فى ألبومها الأخير "اللى راحوا"، باللهجة الخليجية، كنوع موسيقى جديد تقدمه أمينة فى الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازى.

في إطلالة جديدة لها، نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها تجمعها بالفنانة الشعبية أمينة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت راندا البحيري على الصورة: "الطيبة و#الجدعنه و #القلب #الابيض و #الحب #كله #أمينه.. مبروك حبيبتي ألبومك و شغلك كله مكسر الدنيا".





I love you @aminasingereg الطيبة و #الجدعنه و #القلب #الابيض و #الحب #كله #أمينه مبروك حبيبتي ألبومك و شغلك كله مكسر الدنيا





راندا البحيري مذيعة لأول مرة

وتخوض الفنانة راندا البحيري، تجربة المذيعة لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية لجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي، والذي سيقام يوم الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة.





وتنظم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء القادم 11 سبتمبر في العاصمة المصرية القاهرة وذلك للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع.





ويأتي تنظيم هذا المؤتمر برعاية كريمة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام و ستحظى فعاليات المؤتمر بحضور كوكبة من الشخصيات العربية والأدباء والفنانين والمبدعين العرب في المجالات الأدبية والفنية والثقافية وبتغطية إعلامية وصحافية غير مسبوقة لما تكتسبه جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع من أهمية ومكانة رفيعة على خارطة الفعاليات العربية كونها أصبحت أبرز منصة عربية تحتفي بالمبدعين العرب من مختلف الأجيال في سبعة فروع للجائزة وهي: الرواية لفئتي الكبار والشباب، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الشعر، والدراسات النقدية.





وكانت خضعت راندا البحيري، لجلسة تصوير جديدة مع مصممة الأزياء المعروفة مي علام بسيشن جديد ومختلف مفعم بالحيوية والانطلاقة حيث يحتوي الكولكش علي مجموعة جديدة من التطريزات والألوان الجديدة والهادئة في التصميمات.





واختارت مي علام أقمشة وألوان جريئة وحرصت علي ظهور راندا البحيري بشكل مختلف تماما واحتوي الكوليكشن علي ألوان مثل "biby blue" اللون السماوي القريب من اللبني" واختارت قماشة الدانتيل" مع إضفاء " البايت" المسماه بـ"الترتر" علي الفستان كما احتوي الكورساج علي شكل السيمبل البسيط.





كما ارتدت راندا البحيري لون جديد ومختلف في تصميمات الفساتين وهو اللون الشامبين الفاتح المائل للون الترابي الذي احتوي علي قماشة "البايت" مع وضع لمساتها السحرية الخاصة بها التي تميزها.