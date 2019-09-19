اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا: السيسي يتفانى ليل نهار في خدمة الدولة



وشدد المتحدث باسم اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، على أن الشعب المصري "هو اللي جاب الرئيس السيسي والرئيس لم يفرض نفسه على الشعب"، لافتا إلى أن الشعب يعرف أن العديد من الذين تدفع بهم أجهزة مخابرات دولية يهاجمون القيادة السياسية.



وأكد على أنه يكفي فقط أن مصر تحارب الإرهاب على مستوى العالم وليس مصر فقط، ولذلك جموع المصريين في الخارج يؤكدون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.



الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت ظهور العديد من الشخصيات على السطح مرة أخرى تهاجم الدولة المصرية وقياداتها وتدعو إلى التظاهر، ومنهم المقاول والفنان الهارب محمد علي، وعدد من الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أو المنتمية لها.



وبدأ الهجوم على مصر من خلال مقاطع فيديو بثها المقاول الهارب هاجم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات القوات المسلحة، وقامت القوات المعادية لمصر مثل الجزيرة القطرية، وقنوات الشرق ومكملين، والعربي الجديد، بترويج واسع لهذه المقاطع.

وأضاف "عبدالله"، في مداخلة مع نشرة الأخبار في قناة "TeN" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفانى ليل نهار في خدمة الدولة المصرية، ولذلك فإن الاتحاد يؤكد رفضه الكامل لكل ما يتشدق به أي خائن لوطنه باع بلده من أجل حفنة من الدولارات.