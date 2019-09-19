14 صفقة بالميركاتو الصيفي تغير شكل حرس الحدود في الموسم الجديد

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شهدت فترة الإنتقالات الصيفية 2019، والتي أغلقت مساء الثلاثاء الماضي الموافق 17 / 9 / 2019، حرصًا واضحًا من الأندية المصرية على تدعيم صفوفها بالعديد من الصفقات المميزة للموسم الجديد، وتمكن الفريق الأول لنادي حرس الحدود من التعاقد 14 صفقة جديدة، من أجل عودة حرس الحدود مجددًا للكونفدرالية الأفريقية في الموسم القادم.



وعلى الرغم من محافظة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على استقرار الجهاز الفني، بتواجد مديره الفني طارق العشري منذ سبتمبر الماضي، إلا أنه غير كثيرًا من شكل فريقه على مستوى اللاعبين مقارنة بالموسم الماضي.



وانهي حرس الحدود بطولة الدوري المصري في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 14 لقاء، والخسارة 12 مباراة، وتمكن من تسجيل 39 هدفًا.



وتمكن حرس الحدود من تدعيم صفوفه بـ14 لاعبًا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للموسم الجديد، ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جميع تفاصيل صفقات الحدود في الإنتقالات الصيفية بالتقرير التالي:



الصفقات

محمد سليم قادمًا من (الملعب التونسي).

مصطفى علي مارسيلو قادمًا من (المصري).

محمد جريندو قادمًا من (المصري).

محمد شتا قادمًا من (المصري).

عمرو الحلواني قادمًا من (إنبي).

محمد أسامة قادمًا من (بتروجت).

أحمد شرويدة قادمًا من (النجوم).

محمد حمدي قادمًا من (الزمالك).

جاتوش بانوم قادمًا من (الجونة).

محمود رضا قادمًا من (وادي دجلة).

محمد فتحي قادمًا من (غزل المحلة).

عمرو صالح قادمًا من (وادي دجلة).

محمد همام قادمًا من (النجوم).

هادي رياض قادمًا من (وادي دجلة).



وجاءت قائمة الحدود في الموسم الجديد، والتي استقر عليها طارق العشري كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد فتحي – محمود رضا – سامح علي – أحمد السعدني.



في الدفاع: خالد سامي – مصطفى علي – نانا أنتوي – عمرو صالح – عبد الله جمعة – جهاد جنيدي – محمد عبد الفتاح.



في الوسط: محمد الشبيني – محمد شطة – هادي رياض – محمد أسامة – محمد سليم – غريب ياسر غريب – محمد همام – حسن مجدي – أحمد فيلكس – عمرو الحلواني – مصطفى جمال – أنتوني لوكاسا – محمد جريندو – جاتوش بانوم.



في الهجوم : محمد عزت – محمد حمدي – أحمد شرويدة.



وبالنظر لأعمار قائمة اللاعبين في الموسم الجديد فإن متوسط أعمارهم يبلغ: 27.1 سنة، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبين إلى مبلغ: 54 مليون جنيه.