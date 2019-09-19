خبير اقتصادي: القوات المسلحة دخلت سيناء بقوة بعدد من المشاريع



وأضاف "الإدريسي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن القطاع الخاص لن يستطيع البدء في التنمية إلا بعد قيام الدولة بوضع خطة للتنمية في سيناء، والمقرر أن تنتهي في 2022، والتي ستعطي ثقة للقطاع الخاص للاستثمار، وتوفير فرص عمل للمواطنين للانتقال إلى سيناء.



وأكد الخبير الاقتصادي، أن القوات المسلحة دخلت إلى سيناء بقوة من خلال عدد من المشاريع، ولم يبدأ القطاع الخاص لأن الدولة يجب أن توفر العديد من الخدمات، والقوات المسلحة استطاعت إنشاء عدد من المشروعات لإعادة الحياة مرة أخرى فيها.



وشدد على أن الدولة بدأت في إنشاء منطقة للتجارة الحرة في نويبع، لافتا إلى أن شبه جزيرة سيناء تمتلك جميع مقومات السياحة سواء الدينية أو الترفيهية، والدولة بدأت في التحرك بهذا المجال.



ولفت إلى أنه لا يوجد دولة تستطيع فعل كل شيء بمفردها، ويجب التعاون مع القطاع الخاص، مشددا على أن المشروعات الجديدة سوف توفر العديد من فرص العمل، موضحا أن سيناء والصعيد بهما مقومات تساعد في عملية التنمية والنمو الاقتصادي الذي تطمح له الدولة.





قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري خسر كثيرا جدًا بسبب التهميش الذي عانت منه سيناء خلال الثلاثة عقود الماضية، وهذا ما أدى إلى انتشار الإرهاب، رغم أنها تمثل حوالي 6% من مساحة مصر، بينما يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مواطن.