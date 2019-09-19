بالتفاصيل.. إنبي ينهي الانتقالات الصيفية بـ12 صفقة

الصفقات

وجاءت قائمة إنبي في الموسم الجديد، والتي استقر عليها علي ماهر كالتالي:





متوسط أعمار اللاعبين : 26.3 سنة وتبلغ القيمة السويقية لهم 111 مليون جنية.



وبالنظر لأعمار قائمة اللاعبين في الموسم الجديد فإن متوسط أعمارهم يبلغ: 26.3 سنة، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبين إلى مبلغ: 111 مليون جنيه.

انتهت فترة الإنتقالات الصيفية 2019، والتي أغلقت مساء الثلاثاء الماضي الموافق 17 / 9 / 2019، وسط حرص كبير من الأندية المصرية على جلب العديد من الصفقات المميزة للموسم الجديد، وتمكن الفريق الأول لنادي إنبي من جلب 12 صفقة جديدة، من أجل استعادة هيبة الفريق البترولي في الموسم القادم من جديد.ويحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على استقرار الجهاز الفني، بعدما نجح في الحفاظ على تواجد مديره الفني علي ماهر منذ توليه القيادة الفنية بداية من شهر نوفمبر الماضي.وانهي إنبي بطولة الدوري المصري في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مثلها، وتلقى الخسارة في 14 مباراة، وتمكن من تسجيل 39 هدفًا.ونجح إنبي في تدعيم صفوفه بـ12 لاعبًا أغلبهم من مختلف الأندية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للموسم الجديد، ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جميع تفاصيل صفقات إنبي في الإنتقالات الصيفية بالتقرير التالي:محمد شريف قادمًا من (الأهلي).شريف دابو قادمًا من (بيراميدز).محمود صلاح قادمًا من (بيراميدز).أحمد العجوز قادمًا من (بتروجت).حميد ماو قادمًا من (بتروجت).محمد رزق قادمًا من (بيراميدز).محمد أشرف روقا قادمًا من (الزمالك).مصطفى صفوت قادمًا من (كهرباء الإسماعيلية).فيستون عبد الرازق قادمًا من (بوروندي).كريم فؤاد قادمًا من (النجوم).عمرو ناصر قادمًا من (المقاولون).جونيل ديزيري قادمًا من الدوري الأرميني.في حراسة المرمى : عمرو حسام – عبد العزيز البلعوطي – محمود جاد.في الدفاع : محمد رجب – أحمد صابر – إبراهيم يحيى – أسامة جلال – علي فوزي – أحمد عبد العزيز – صلاح سليمان – رامي صبري – مصطفى صفوت – كريم فؤاد.في الوسط : أحمد قاسم – محمد أشرف روقا – خالد بسيوني – مصطفى عادل – عمر فتحي – عبد الرحمن عامر – هشام عادل – محمد مرسي – أحمد العجوز – محمد بسيوني – أحمد حسين – محمود غالي – شريف دابو – حميد ماو – أحمد يوسف – محمد رزق – أحمد شكري – محمد شريف.في الهجوم : محمود صلاح – جونيل ديزيري -عمر بسام – عرفة السيد – محمود قاعود – شيدراك لوكومبي – فيستون عبد الرازق – عمرو ناصر.