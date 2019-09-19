أستاذ اقتصاد: مصر يمكن أن تستغل الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:16 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن حجم التجارة الخارجية في مصر يتزايد عام بعد عام، وهناك نشاط في التجارة الخارجية سواء في الصادرات أو الواردات، وقد زادت صادرات مصر من المنتجات الزراعية، وقلت الواردات من بعض المنتجات مثل الغاز الذي بدأت مصر في تصديره وليس فقط توقفت عن استيراده.
وأضاف "العمدة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن صادرات للدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، زادت، وأيضا زادت لإيطالييا وتركيا بسبب الاتفاقيات التجارية.
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي، أن مصر تصدر بـ5 مليار جنيها سلع كيميائية، وهناك أيضا صادرات صناعية مثل المنسوجات، مشددا على أن الميزة التناقسية للمنتج المصري أصبحت أكثر بعد تحرير سعر الصرف، هناك اتفاقيات أخرى مع الدول الأفريقية، وهناك توقعات أن تصل صادرات مصر إلى 32 مليار دولار.
وأكد أن مصر دخلت في العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة، مثل الاتفاقية مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والاتحاد الأورواسي، وهذا له بالغ الأثر.
وشدد على أن مصر يمكن أن تستغل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزيد صادراتها للصين من الخضار والفاكهة، واستغلال اتفاقية "الكويز" مع الولايات المتحدة لزيادة الصادرات للولايات المتحدة بدون جمارك.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن تعويم الجنية أمام الدولار في نوفمبر عام 2016، كما قامت القاهرة برفع الدعم على عدة مراحل، في إطار تنفيذ برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "العمدة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن صادرات للدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، زادت، وأيضا زادت لإيطالييا وتركيا بسبب الاتفاقيات التجارية.
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي، أن مصر تصدر بـ5 مليار جنيها سلع كيميائية، وهناك أيضا صادرات صناعية مثل المنسوجات، مشددا على أن الميزة التناقسية للمنتج المصري أصبحت أكثر بعد تحرير سعر الصرف، هناك اتفاقيات أخرى مع الدول الأفريقية، وهناك توقعات أن تصل صادرات مصر إلى 32 مليار دولار.
وأكد أن مصر دخلت في العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة، مثل الاتفاقية مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والاتحاد الأورواسي، وهذا له بالغ الأثر.
وشدد على أن مصر يمكن أن تستغل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزيد صادراتها للصين من الخضار والفاكهة، واستغلال اتفاقية "الكويز" مع الولايات المتحدة لزيادة الصادرات للولايات المتحدة بدون جمارك.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن تعويم الجنية أمام الدولار في نوفمبر عام 2016، كما قامت القاهرة برفع الدعم على عدة مراحل، في إطار تنفيذ برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي.
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