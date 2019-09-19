مفاجآت في بيان هيئة الدواء الأمريكية بشأن "زانتاك" وفوار راني

كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، خلال بيان لها، عن أنها علمت أن بعض أدوية الرانتيدين، بينها الدواء المعروف تجاريًا باسم "زانتاك"، التي تستخدم لعلاج حموضة وقرحة المعدة، تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة.





وأوضحت الهيئة، في بيان صادر يوم الجمعة الماضي، أنها تحقق منذ العام الماضي في وجود المادة وشوائب أخرى توجد في العقاقير المستخدمة لعلاج ضغط الدم وأمراض القلب المعروفة باسم ARBs.





حيث جرى سحب العديد من هذه العقاقير من قبل هيئة الغذاء والدواء لوجود "مستويات غير مقبولة" من النتروزامين في تلك الأدوية، ورُغم ذلك، قالت هيئة الغذاء والدواء إن الأشخاص ليسوا بحاجة إلى التوقف عن تناول الدواء، لكن المرضى الذين يتناولونه بوصفات طبية ربما عليهم التحدث مع الطبيب حول إعطائهم خيارات علاج أخرى، كما يمكن لمن يتناوله دون وصفة طبية البحث عن أدوية بديلة وفقا لحالتهم الصحية.





وقالت مديرة الأبحاث في مراكز تقييم الدواء بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، جانيت وودكوك، إن شوائب النتروزامين يمكنها التسبب في أضرار إذا ما تم تناولها بكميات كبيرة، لكن المستويات التي وجدتها الهيئة في الاختبارات الأولية للرانيتيدين "بالكاد تتجاوز الكميات التي قد تتوقع العثور عليها في الأطعمة الشائعة".





وأضافت وودكوك أن الهيئة تعمل مع شركاء صناعة الدواء الدوليين لتحديد مصدر شوائب الرانيتيدين، داعية في الوقت ذاته إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية على الصحة نتيجة تناول العقار.





وكانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، متمثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، من تناول فوار "راني"، ووقف تداول كل الأدوية التي تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين".





جاء ذلك على خلفية التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك"، وقررت الوزارة سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ما ورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.





كما تضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.





كما قررت وزارة الصحة، وقف تداول جميع المستحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك المادة الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الإفراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.





والأدوية التي من المقرر وقف تداولها خلال الفترة المقبلة، جاء على رأسها فوار راني لمعالجة الحموضة، وبلغ عددها 21 مستحضرًا، كالتالي:





"فوار راني - رانيتيدين - رانتيدول - زانتاك - فارو رانتدين - اسيلوك - اسيلايت - رانيتاريجو - الرانتاز - اوسموران - رانتيبلوك - هيستاك - ابيرانت - رانيتاك - نورسيف - مجدين - ابيران - رايتيكيور - جاستبروكت".



