ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي في السوبر

يستعد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك لخوض مباراة هامة رفقة فريقه أمام غريمه الأهلي مساء الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2017 - 2018.





ويطمح المدرب الصربي لحصد لقب جديد مع الزمالك، بعد تتويجه بكأس مصر علي حساب بيراميدز منذ أيا م قليلة، بعدما تغلب علي الفريق بنتيجة 3-0، ويطمح لإضافة البطولة الثانية له مع الفارس الأبيض علي حساب النادي الأهلي.





وحدد الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الأهلي، على كأس السوبر المصري، الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.





واستقر "ميتشو" علي الدفع بعبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد عبدالشافي، وذلك لمواجهة محمد هاني لاعب الأهلي الشاب والذي يتميز بالسرعة الكبير.





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:





محمد عواد في حراسة المرمى





خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبد الله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا.