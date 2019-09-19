الشرطة تعثر على جثة ممثلة أفلام إباحية بمنزلها

عثرت القوات الأمنية في أمريكا على ممثلة الأفلام الإباحية "جيسيكا جايميس"، 40 عامًا، ميتةً في منزلها في كاليفورنيا.





ووفقًا لموقع "TMZ" الترفيهي، ذهب أحد أصدقائها للتحقق من وجود الممثلة في منزلها في سان فرناندو فالي بعد ظهر يوم الثلاثاء؛ لأنه لم يسمع عنها أي أخبار لفترة طويلة.





وعندما وصل، وجد "جايميس"، واسمها الحقيقي "جيسيكا مايكل ردينج"، فاقدة الوعي.





من غير الواضح من هو الصديق الذي زارها قبل وفاتها في المنزل، لكن بحسب The Blast، يُعتقد أن الشخص هو زوجها السابق.





وقيل إن جايميس، التي لها تاريخ من النوبات، كانت مصابة بنوبة قلبية عندما وصل صديقها.





وبعد وقت قصير من وصول صديقتها، أعلنت السلطات وفاتها في مكان الحادث.





جيسيكا جايمس (بالإنجليزية: Jessica Jaymes) ولدت في 8 مارس 1979، هي ممثلة إباحية أمريكية، وتُعرف أكثر باعتبارها أول ممثلة إباحية وقعت عقدا طويل الأمد مع شركة هيستلر هوني أوف ذو يير (بالإنجليزية: Hustler Honey of the Year) وذلك في عام 2004.





المسيرة المهنية

بدأت جايمس التمثيل في أفلام الكبار عام 2002، ومخافة من التنمر والنظرة السيئة أخدت اسما فنيا لها وهو جيسيكا جايمس وهو مزيج من اسمها الحقيقي (جيسيكا) واسم حبيبها وعشيقها (جايمس). في عام 2004، وقعت أول عقد لها مع شركة مختصة في إخراج وإنتاج المشاهد والأفلام الإباحية وقد حصلت على مجموعة من الجوائز في نفس العام خاصة بعدما وقعت مع تلك الشركة. في أغسطس 2008، اختيرت كنجمة الشهر في عالم الأفلام الإباحية بعدما صورت الكبير من المشاهد وظهرت في العديد من الإعلانات.





لعبت جايمس دورا صغيرا في حلقتين من المسلسل التلفزيوني ويدز في عامي 2006 و2007، كما قدمت وظهرت في عشرات البرامج على الراديو وفي التلفزيون ولعل أبرزها ظهورها في برنامج رحاب المشاهير في البيت الرصين (بالإنجليزية: Celebrity Rehab Sober House) الذي عُرض على قناة في إتش 1، كما ظهرت في بعض المسلسلات القصيرة من إخراج شركة إيتش بي أو ثم ظهرت في وقت لاحق في برنامج هوارد ستيرن شو.











