عبير عصام الدين: الأراضي الصناعية في الصعيد "ببلاش" (فيديو)



وأضافت "عصام الدين"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنه على سبيل المثال في أسوان هناك جامعة جديدة ومنتجعات عمرانية لم تكن موجودة على خطة تنمية الصعيد في أوقات سابقة، ولم يكن هناك مؤتمرات رئاسية فيها، وحدث تطوير كبير في الصعيد الذي تم به توفير 70 ألف فرصة عمل جديدة به.



وأشارت نائب رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد الصناعات، إلى أن هناك تغير في الطرق، والبنية التحتية، والمستشفيات، مشددة على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسوان وتخصيصها لتكون عاصمة الشباب الأفريقي عملت نوعا من التطور.



وشددت على أن أهم التعاملات الحقيقية في الصعيد هو وضع حوافز استثمارية في الصعيد، لافتة إلى أن "الأراضي الصناعية ببلاش، أو بمبالغ رمزية تساوي قيمة المرافق"، وهذا الأمر مطبق على الأرض، ولكن المهم هو تنفيذ المشروع في الأوقات المحددة، وإلا سوف يتم سحبها من المستثمر غير الجاد.



وأكدت أن جمعيات المستثمرين تقوم حاليا بتدريب الشباب، ويعطونهم مكافآت، ويوفرون لهم فرصة عمل في المصانع المسجلة لديها.









قالت عبير عصام الدين، نائب رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد الصناعات، إن كل محافظة من محافظات الصعيد حدث بها شيء ما في التنمية، إما تطوير أو مدن جديدة أو استثمار صناعي، أو تنمية عمرانية، لافتة إلى أن هذا الأمر لم يكن موجودا في وقت سابق.