جورجينا أم الأهداف الجملية؟ رونالدو يجيب
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:26 ص
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محمد جمال
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إختار كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والنجم البرتغالى الهدف الأفضل فى مسيرته التى تمتد لسنوات عديدة لعب خلالها فى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى، سجل خلالهم 700 هدف.
ووقع إختيار رونالدو للهدف الذى سجله بقميص ريال مدريد الإسبانى فى مرمى الحارس الإيطالى لفريق يوفنتوس الإيطالى جيانلويجي بوفون بمقصية رائعة فى دوري أبطال أوروبا عام 2018، قائلاً فى تصريحات لصحيفة ذا صن البريطانية، قائلاً :" كان هدف أبحث عنه منذ فترة كبيرة لقد سجلت 700 هدف بطرق غريبة ولكنى لم أسجل مثل هذا الهدف".
وأضاف :" هذا أفضل هدف في حياتي ولكن ليس عند مقارنته مع جورجينا".
وقال عن صديقته :" أن هذا الهدف لا يعتبر شيئًا بالنسبة لعلاقتي مع جورجينا رودريجيز، سنكون متزوجين في يوم من الأيام بالتأكيد، إنه حلم أمي أيضًا، إنه لشيء رائع هي صديقتي وأفتح قلبي لها وتفتح قلبها لي ".
وحقق رونالدو إنجازات مع مانشستر يونايتد قبل الرحيل عام 2009 لصفوف ريال مدريد واللعب لمدة 9 سنوات وتحقيق كل الألقاب الممكن تحقيقها وتحقيقه للدورى الإيطالى مع يوفنتوس العام الماضي وتحقيقه لقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016 مع منتخب بلاده البرتغال، بخلاف تحقيقه لجائزة أفضل لاعب فى العالم 5 مرات وتحقيق لقب دورى أبطال أوروبا 4 مرات.
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