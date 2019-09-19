جورجينا أم الأهداف الجملية؟ رونالدو يجيب

إختار كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والنجم البرتغالى الهدف الأفضل فى مسيرته التى تمتد لسنوات عديدة لعب خلالها فى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى، سجل خلالهم 700 هدف.





ووقع إختيار رونالدو للهدف الذى سجله ب قميص ريال مدريد الإسبانى فى مرمى الحارس الإيطالى لفريق يوفنتوس الإيطالى جيانلويجي بوفون بمقصية رائعة فى دوري أبطال أوروبا عام 2018، قائلاً فى تصريحات لصحيفة ذا صن البريطانية، قائلاً :" كان هدف أبحث عنه منذ فترة كبيرة لقد سجلت 700 هدف بطرق غريبة ولكنى لم أسجل مثل هذا الهدف".





وأضاف :" هذا أفضل هدف في حياتي ولكن ليس عند مقارنته مع جورجينا".





وقال عن صديقته :" أن هذا الهدف لا يعتبر شيئًا بالنسبة لعلاقتي مع جورجينا رودريجيز، سنكون متزوجين في يوم من الأيام بالتأكيد، إنه حلم أمي أيضًا، إنه لشيء رائع هي صديقتي وأفتح قلبي لها وتفتح قلبها لي ".