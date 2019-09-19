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فان دايك يكشف حقيقة تمديد عقده مع ليفربول

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:58 ص
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فان دايك يكشف حقيقة تمديد عقده مع ليفربول
فان دايك
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محمد جمال
 
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نفي فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى لفريق ليفربول الإنجليزي التقارير الصحفية التى تشير إلى تمديد تعاقده مع الريدز لمواسم مقبلة وبراتب أعلي عن الذى يتقاضاه مع الفريق.


وأكد فان دايك فى تصريحات لشبكة قنوات "سكاى سبورتس" قائلاً :" لايوجد ذلك وهذه ليست مشكلتي هذا ليس على عاتقي، لقد رأيت بعض التقارير في وسائل الإعلام بأنني أوافق على صفقة وأشياء جديدة".


وأضاف :"أنا لا أناقش أي شيء في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي أريد فعله الآن هو التركيز مع الفريق، وسنرى في المستقبل ما قد يحدث".


وتابع :"لا يوجد أي محادثات في الوقت الحالي، هذه هي الحقيقة وهذا هو الوضع حاليًا، الفريق لا يفكر في أي شيء بالوقت الحالي سوى المباريات المقبلة ".


ويذكر أن فان دايك يعد أحد العناص المؤثرة فى تشكيل ليفربول خلال الموسم الماضي والجاري والذى إستطاع أن يحصد لقب أفضل لاعب فى أوروبا ودخل ضمن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب فى العالم بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى.


وكان ليفربول قد خسر فى أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق نابولى بهدفين دون رد، ويتصدر الفريق بطولة الدوري الإنجليزى برصيد 15 نقطة من 5 مباريات فاز بهم الفريق جميعاً.


وسجل فان دايك هدف واحد حتى الأن ببطولة الدوري مع ليفربول فى مرمى نورويتش سيتى.
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