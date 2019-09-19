أحمد داود في رسالة لـ أحمد الفيشاوي: "مسا مسا يا رجولة"
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:43 ص
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الفجر الفني
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عبر الفنان أحمد داود، عن مدى حبه لصديقه الفنان أحمد الفيشاوي، عن طريق نشر صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام".
وكان شارك الفنان أحمد الفيشاوي، في فيلم "ولاد رزق 2"، وظهر أحمد داود وهو سائق موتوسيكل وخلفه الفنان أحمد الفيشاوي ممسكا به وهما يضحكان، وعلق احمد داود علي الصورة "مسا مسا يا رجولة يا جامد".
ويتشارك الفنان احمد داود وأحمد الفيشاوي في بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وعمرو يوسف ونسرين أمين من إخراج طارق العريان.
وكان نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، ظهر فى الصورة وهو برفقة الفنان أحمد داوود والفنانة هيفاء وهبي، وعلق قائلا عليها:"أول بروفة لفيلم عقدة الخواجة".
أبطال فيلم عقدة الخواجة
الفيلم من إنتاج مدير أعمال هيفاء السابق محمد الوزيري،بطولة أحمد داوود،أحمد الفيشاوى، محمد أبو السعد
وقد أعلن الفيشاوي العام الماضي، زواجه من ندى الكامل، وهي الزوجه السادسة لأحمد الفيشاوي، ويحرص الثنائي على الظهور في العديد من المهرجانات والحفلات دائما.
مشاركة أحمد الفيشاوى فى ولاد رزق 2
يذكر أن أحمد الفيشاوي يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "ولاد رزق٢" السينمات، والفيلم بطولة أحمد عز، أحمد داوود، محمد ممدوح، نسرين امين، عمرو يوسف، كريم قاسم، بالإضافة من عدد النجوم كضيوف شرف هم غادة عادل، خالد الصاوى، باسم سمرة، إياد نصار،تأليف صلاح الجهينى، إخراج طارق العريان،وتغيب أحمد الفيشاوي عن العرض الخاص للفيلم بسبب حالة الحزن الذى كان يعيشها لوفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوى.
وفاة فاروق الفيشاوي
توفى الفنان فاروق الفيشاوى بعد صراع مع السرطان فجر يوم الخميس من 25 يوليو،بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر يناهز 67 عاما.
وكان أحمد الفيشاوى قد نشر مؤخرا صورة لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد مرور شهر على رحيله،وعلق على الصورة قائلا: "كان مبهج، الله يرحمه".
وكان عبر الفنان أحمد داود عن سعادته، عن تقديم جزء ثاني من "أولاد رزق" لما حمله الجزء الأول من نجاح وحب الجمهور، موضحا أن دوره في الجزء الأول كان عبارة عن تقديمه لشخصيتين معا وهما "عاطف ورجب".
وأشار داوود إلى أن شخصيته فى الجزء الثاني هي شخصية واحدة، وهى دور الفتي "العبيط" يدعى عاطف، مؤكدا صعوبة الدورعليه، ولكنه يتمني أن يكون قدمه بشكل ينال إعجاب الجمهور.
وأردف أن المنافسة بين الأفلام شئ جيدا جدا وأن كثرة الأفلام شئ رائع ويصب في صالح المشاهد والسينما المصرية التي نراها في السنوات الأخيرة تعود بشكل كبير إلي مكانتها إلتي تعودنا عليها.
وأضاف أنه قام بمشاهدة فيلم "الفيل الأزرق2" موكدا أنه جيد جدا ورائع وأنه نال أعجابه.
وحقق فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى ، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليوناً و400 ألف جنيه ، وذلك خلال 4 أيام عرض فى السينمات، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم ، وسجل "ولاد رزق 2"، ومنذ طرح الفيلم فى شباك التذاكر تتزايد ايراداته يومياً من 3 ملايين جنيه حتى 8 ملايين جنيه.
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