فنانة شهيرة تفجر مفاجأة: "خلعت زوجي"

فجرت الفنانة رنا الأبيض، مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها، بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها.





وشاركت رنا، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الوثائق التي تثبت انفصالها عن زوجها.





وكشفت الأبيض حقيقة وتفاصيل انفصالها عن زوجها وائل الدباس، بعد الأنباء المنتشرة حول تهنئتها له بخطوبته على أخرى.





وعلقت الفنانة على الصور بالقول: "إلى من يهمه الأمر من أصحاب الصفحات المزورة :هذه ورقة مخالعتي من السيد وائل الدباس بتاريخ 9/9/2019".





وعلقت: "أنه من زمااااان قال وحطون بالصورة ..فإن كنتم تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم لاتعلمون فالمصيبة أكبر، ومابعرف مين الفاسق فينا، فهل تبينتو الآن، بالفعل لاتقل حسبي ونسبي ..قل فعلي وعملي ".





ووجهت الأبيض الشكر لكل من تعاطف معها ووقف بجانبها في هذه الأزمة، قائلة :" بشكر كل مين تعاطف معي بكلمة فيها إنسانيه من عيلتي الكبيرة ببلدي من أهلي وناسي وأصدقائي القريب منكم والغريب ومابتمنا حدا يعيش مرارة موقفي وبتمنى للعريسين حياة سعيدة وسامحونا".





وكانت تفاجأت الفنانة السورية رنا الأبيض بخطوبة زوجها بفتاة أخرى تسمى شيرين العقاد دون علمها فنشرت خبرا في أحد المواقع الصحفية تحت عنوان: «رنا الأبيض تبارك لزوجها بعد خطوبته من فتاة أخرى».

لكن بعد ساعات من انتشار الخبر حذف الموقع الإلكتروني الخبر الخاص بالفنانة السعودية رنا الأبيض، لكنها احتفظت بلقطة شاشة من الخبر وأعادت نشره على صفحتها الشخصية على موقع انستجرام.

كما أقدمت الفنانة رنا الأبيض على نشر صور من محادثات بينها وبين خطيبة زوجا اقلت فيها إن زوجها يعاني من مشكلة في الإنجاب في حين أنها أنجبت من زوجها الأول ولداً.

ونشرت النهار اللبنانية أنها علمت من مصادر مقربة من الفنانة رنا الأبيض أنها قررت الانفصال عن زوجها بعد زواج دام لحوالي 13 عاما.

الفنانة رنا الأبيض هي ممثلة سورية، تمرنت على التمثيل في نقابة الفنانين لمدة ثلاث سنوات بعد حصولها على الثانوية، وبدأت حياتها الفنية بمسلسل جواد الليل من إخراج باسل الخطيب.

شاركت بعدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية في سوريا والإمارات والكويت والأردن والبحرين والعراق. حصلت على الجائزة الذهبية كأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة عن دورها في فيلم غراميات نجلاء، وعلى جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن مسلسل لورانس العرب.

قدمت مسرحية واحدة هي درب الزلق من إخراج طارق العلي.



