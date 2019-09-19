بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. 6 صفقات تزين قائمة وادي دجلة للموسم الجديد



رفيق كابو، وفي صفقة قوية دعم وادي دجلة صفوفه يبالمهاجم التونسي رفيق كابو، قادمًا من صفوف الاتحاد المنستيري التونسي.



مروان حمدي، حيث انضم مروان لصفوف دجلة قادمًا من نادي مصر المقاصة.



رجب عمران، تعاقد دجلة مع رجب عمران، قادمًا من صفوف مصر للمقاصة.



عبد الرحمن رمضان بودي، انضم اللاعب لصفوف دجلة قادمًا من صفوف الإنتاج الحربي.



وجاءت قائمة وادي جلة في الموسم الجديد، والتي استقر عليها تاكيس جونياس كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف – خالد وليد – يوسف محرم.



في الدفاع: أيمن عادل – خالد رضا – بسام وليد – عبد الرحمن يوسف – محمود مرعي – إيزهاكو يعقوبو – أحمد رمضان بيكهام.



في الوسط: عمر ميرا – عبد الرحمن رمضان – أحمد سعيد – إبراهيم عايش – إسلام علي – رجب عمران – محمد هلال – محمد عبد العاطي – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات.



في الهجوم: أحمد حسن – مروان حمدي – محمد رضا – رفيق كابو – عبد الكبير الوادي.



وبالنظر لأعمار قائمة اللاعبين في الموسم الجديد فإن متوسط أعمارهم يبلغ: 24.5 سنة، بينما تصل القيمة السويقية للاعبين إلى مبلغ: 95.9 مليون جنيه.

عمر فاروق ميرا، تعاقد نادي وجلة مع ميرا، قادمًا من صفوف المقاولون العرب.