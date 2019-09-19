نقيب المستثمرين الصناعيين بالصعيد: هناك طفرة في الطرق والكهرباء



وأضاف "محمد"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن المستثمرين يسافرون ثلاثة أو أربع مرات ويحتاجون إلى طرق سهلة وسرييعة ورخيصة.



وأشار نقيب المستثمرين الصناعيين بجنوب الصعيد، إلى أن الصعيد يمثل حوالي ثلثي مساحة مصر، وغالبية الموارد الطبيعية في مصر موجودة في الصعيد بنسبة تقدر بحواليي 80%.



وشدد على أن الثروة الحقيقية الموجودة في الصعيد هي الشباب الموجودين فيها، مطالبا بعمل دراسات لمعرفة أسباب أن تكون بعض المحافظات طاردة للسكان، وأولها أنه لا يوجد استثمار، والسبب في عدم وجود استثمار كان عدم وجود طرق، مشددا على أن شبكة الطرق "عشرة من عشرة".



وأكد على أنه لو تم الانتهاء من شبكة الطرق بنفس الجودة، سيكون بداية لتنمية حقيقية للصعيد، لافتا إلى أن شبكة الكهرباء أيضا إذا استطاعت تغطية احتياجات المصانع سيكون أمرا جيدا جدا.



ولفت إلى أن هناك مصانع مغلقة في الصعيد، ولابد من دراسة أسباب توقفها، وربما يكون هناك أحد المصانع بسبب فاتورة كهرباء، أو عدم تسديد قسط للبنك، مشيرا إلى أن بعضها مغلق لأسباب بسيطة يمكن معالجتها.

وأشار إلى أن كل محافظة في مصر لها خصوصيتها الثقافية، ويجب مراعاة ذلك عند عمل مشروعات صناعية.







قال المهندس عمر محمد، نقيب المستثمرين الصناعيين بجنوب الصعيد، إن هناك طفرة رائعة في شبكة الطرق والكهرباء وهي بداية لأي تنمية في أي دولة عصرية هي توفير وسيلة مواصلات سريعة ورخيصة، حيث أن الصناعيين والمستثمرين يحتاجون ذلك.