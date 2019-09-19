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برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:53 ص
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برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه
برشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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أعلن برشلونة تفاصيل طبيعة الإصابة التي يعاني منها نجم الفريق جوردي ألبا الذي غادر مباراة برشلونة أمام بروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق بسبب مشكلة عضلية.

وكشف برشلونة في بيان له على موقعه الرسمي أن جوردي ألبا خضع لفحوصات طبية وكشفت عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وأشار برشلونة في البيان إلى أن مدة غياب ألبا تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وكانت تقارير صحفية عالمية ذكرت أن فترة غياب ألبا عن المباريات قد تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.

وألمحت التقارير العالمية أنه من المنتظر غياب ألبا عن مواجهتي غرناطة وفياريال وعلى الأرجح خيتافي ويمكن أن يعود في مواجهة دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم 2 أكتوبر المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت في الفترة الأخيرة أن النجم الشاب جونيور فيربو لاعب برشلونة الإسباني الجديد كافح في أول ظهور له مع برشلونة ضد فريق نابولي الإيطالي وديًا.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية فإن الظهير الأيسر فيربو قاتل للحفاظ على موقعه رغم أنه ساهم قليلاً في هجمات الفريق طوال المباراة.
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