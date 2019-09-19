مفاجأة.. منة شلبي وآسر ياسين في عمل درامي جديد لـ رمضان 2020

ينتظر جمهور الفنانين آسر ياسين ومنة شلبي، في شهر رمضان المقبل عمل درامي جديد من إخراج محمد شاكر خضير.





ويعقد الثلاثى جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الشكل المبدئى للمسلسل، والخطوط العريضة للشخصيات والديكورات وخلافه، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقى فيها آسر ومنه فى الدراما التليفزيونية، إذ سبق وتعاونا سويًا فى السينما بفيلم "تراب الماس".





كما يحضر آسر ياسين لفيلمه الجديد "الشايب" المقرر البدء فى تصويره تزامنًا مع المسلسل، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج حسين المنباوى، ولم يستقر على موعد لعرضه حتى الآن.









ويعرض لـ منة شلبي حاليًا فيلم "خيال مآته" بطولة النجم أحمد حلمي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.





كما يصور آسر ياسين حاليًا فيلم "صاحب المقام" مع الفنانة يسرا، وأمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ابراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، ومن القرر أن يطرح فى دور العرض فى إجازة نصف العام المقبلة.





وكانت الفنانة منة شلبي، قد لاحقتها الشائعات مؤخرا وذلك نظرًا لابتعادها عن أعين الصحافة، وعدم اعتنائها بالتواصل مع وسائل الإعلام؛ لذلك تخرج علينا كل فترة شائعة جديدة ومن أبرز هذه الشائعات هى استعدادها للزواج حيث انتشرت منذ أيام قليلة صورة لها وهى ترتدى فستان زفاف وعلقت منة على الشائعة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "تويتر": "بجد؟.. هو مين طيب ما تقولولي".



واستكملت سخريتها عبر "إنستجرام" بنشر صورة تجمعها بالفنانة هند صبري من فيلم "بنات وسط البلد"، ظهرت خلالها مرتدية فستان زفاف، معلقة "صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه".

ومن ضمن الشائعات أيضا هو زواج منة شلبي من أحد رجال الأعمال سرًا، وعدم إفصاحها عن اسمه أو أي معلومات عنه وهذا ما نفته والدتها الفنانة زيزى مصطفى ، مؤكدة أنه خبر غير صحيح ومجرد شائعة سخيفة. ولم تكن هذه هي الشائعة الوحيدة التي تعرضت لها، حيث انتشرت منذ فترة طويلة شائعة زواجها من المخرج خالد يوسف سرًا بعد أن شاركت معه في فيلم «هي فوضي» إلا أنها خرجت بنفسها ونفت هذه الشائعة أيضًا.

وواجهت عددًا كبيرًا بعدها من الشائعات، كان أشهرها تعرضها لمرض خطير ألزمها الفراش، وقامت بإجراء عدد من العمليات الجراحية التي تسببت في إنقاص وزنها بشكل ملحوظ، وهذا أيضًا نفته والداتها.

كما واجهت «منة» أكثر من شائعة تخص وفاتها المفاجئة في حادث سيارة وأخرى بأزمة قلبية.

وشائعة أخرى عن وفاتها بعد تعرضها لمرض خطير ليفاجأ الجمهور بظهورها في عمل درامي أو سينمائي جديد ينفي كل هذه الشائعات.

أما الشائعة الأخيرة في حياة "منة شلبي" هو اعتزالها التمثيل وارتدائها للحجاب بعد أن أقنعتها إحدى صديقاتها بذلك، ليفاجئ الجمهور أيضًا بظهورها في إحدى المناسبات العامة دون الحجاب، ليتأكد أن كل ما تتعرض إليه منه شلبي ما هو إلا مجرد شائعات.





