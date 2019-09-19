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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. آرسنال في مهمة صعبة ومانشستر يونايتد في اختبار سهل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:54 ص
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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. آرسنال في مهمة صعبة ومانشستر يونايتد في اختبار سهل
أرشيفية
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محمد الصو
 
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يستعد عشاق الساحرة المستديرة؛ لانطلاق دور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي؛ والتي ستنطلق مساء اليوم؛ بالنسخة الجديدة 2019- 2020.


ومن المقرر أن تفتتح المباريات مساء اليوم في السابعة إلا خمسة دقائق بتوقيت القاهرة؛ بالثامنة إلا خمسة دقائق بتوقيت مكة المكرمة؛ والتاسعة إلا خمسة دقائق بتوقيت الامارات العربية المتحدة.


وكان تشيلسي الإنجليزي؛ توج ببطولة الموسم الماضي والتي جاءت على حساب مواطنه آرسنال الإنجليزي؛ بالمباراة النهائية.


ومن المنتظر أن يتم نقل المواجهات عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية والحاصلة على حقوق بث مباريات الاتحاد الأوروبي؛ بشكل حصري.


ويرصد "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الأولى من خلال التقرير الآتي:-

كلوج × لاتسيو.. 6:55

لاسك لينز × روزنبيرج.. 6:55

خيتافي × طرابزون سبورت.. 6:55

بي إس أيندهوفن × سبورتنج لشبونة..6:55

بازل × كراسنودار.. 6:55

أبويل × دوديلانج..6:55

كوبنهاجن × لوجانو..6:55

ستاندرليج × جيماريتش.. 6:55

قرة باج × إشبيلية..6:55

آينتراخت × آرسنال..6:55

رين × سيلتك..6:55

دينامو كييف × مالمو..6:55

فولفسبورج × ألكسندريا..9:00

إسبانيول × فيرينكفاروسي..9:00

رينجرز × فينورد.. 9:00

بورتو × يونج بويز..9:00

سلوفان × بشيكتاش..9:00

بروسيا مونشينجلادباخ × ولفسبرجر..9:00

بارتيزان × ألكمار..9:00

روما × بلدية إسطنبول..9:00

جينت × سانت إيتيان..9:00

مان يونايتد × إستانا..9:00

ولفرهامبتون × براجا..9:00

لودوجوريتس × سيسكا موسكو..9:00

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