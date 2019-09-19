مطاريد الأهلي "أبطال" صفقات الجونة الصيفية.. تعرف على القائمة كاملة

جاء سوق الانتقالات الصيفية 2019 مثمرًا بالنسبة لنادي الجونة، والذي استطاع التعاقد مع مجموعة كبيرة من الصفقات المميزة، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، حيث يتطلع الفريق الساحلي للتواجد ضمن مراكز الصدارة بالدوري الممتاز هذا الموسم، والابتعاد عن صراع الهبوط الذي نجا منه في الأسابيع الأخيرة بالموسم الماضي.

وأنهي نادي الجونة بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي بالمركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن أقرب مراكز الهبوط بالدوري.





واعتمد نادي الجونة في صفقاته الجديدة على "مطاريد" النادي الأهلي، حيث تعاقد مع 10 لاعبين دفعة واحدة من صفوف القلعة الحمراء سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي، و حاول النادي الساحلي الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها هؤلاء اللاعبين داخل الأهلي نادي البطولات وأحد أعرق الأندية في الشرق الأوسط.





تعاقد أيضًا نادي الجونة مع مدرب جديد لقيادة الفريق بالموسم القادم، وهو الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش ويبلغ عمره 46 عامًا، وسبق له تولي منصب المدرب المساعد في عدة أندية في لاتفيا وصربيا، أبرزها العمل مساعدًا في الجهاز الفني لفريق ريد ستار الصربي، وكانت آخر محطاته التدريبية مع فريق ريجا اللاتفي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير صفقات الجونة الجديدة وقائمة الفريق كاملة بالموسم الجديد:-





المدير الفني : الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش





صفقات الجونة الجديدة





1- باسم علي (الأهلي)

2- عمر رضوان (الأهلي)

3- عمرو السعداوي (الأهلي)

4- أكرم توفيق (الأهلي)

5- محمود الجزار (الأهلي)

6- إسلام محارب (الأهلي)

7- عمرو بركات (الأهلي)

8- محمد نجيب (الأهلي)

9- أحمد ياسر ريان (الأهلي)

10- أحمد حمدي (الأهلي)

11- أحمد أباظة (الزمالك)

12- إسلام عبد النعيم (طلائع الجيش)

13- عمرو عبد الفتاح (طلائع الجيش)

14- ألان كيامبادي (كمبالا الأوغندي)

15- والتر بواليا (لاعب نكانا الزامبي)

16- أحمد صبحي (سموحة)





قائمة الجونة بالموسم الجديد





حراسة المرمى : هيثم محمد – عمر رضوان – محمود الغرباوي.





الدفاع : خالد صبحي – عمرو السعداوي – حسام زين – محمود الجزار – جوزيف نجويم – أحمد صبحي – لؤي وائل – باسم علي – أحمد علي – محمد نجيب.





الوسط : أحمد مجدي – أحمد أباظة – محمد عبد الجواد – محمد محسن – إسلام رشدي – أكرم توفيق – محمود شبراوي – ألان كيامبادي – سيرجي أكا – عمرو بركات – عمرو عبد الفتاح – إسلام عبد النعيم – إسلام محارب – أحمد حمدي.





الهجوم : والتر بواليا – محمد ناجي جدو – أحمد ياسر ريان





متوسط أعمار اللاعبين : 26.8سنة





القيمة السويقية : 82 مليون جنيه



