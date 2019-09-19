"لو ناوي تخرج".. طقس آخر أيام الأسبوع ودرجات الحرارة في مصر والعالم

دائما ما تتغير درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام، فترتفع درجات الحرارة أحيانا ثم تعاود الانخفاض، وهو ما يؤدي لإصابة البعض بحالات برد، ولتجنب حدوث هذا نقدم للقارئ بيان كامل بدرجات الحرارة وحالة الجو في مصر ودول العالم.





حيث يسود البلاد اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع، طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .





وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالى:





الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 22 29

بلطيم 22 29

مطروح 19 28

السلوم 20 29

سيوة 20 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 22 33

الاسماعيلية 21 34

السويس 22 34

العريش 23 30

رفح 21 29

رأس سدر 23 34

نخل 16 33

نويبع 27 35

طابا 25 34

كاترين 17 32

الطور 25 35

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 25 34

الفيوم 22 34

بنى سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 36

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 25 41

أسوان 25 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 38

ابو رماد 26 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33









ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية:









الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

المدينة 27 44

الرياض 25 42

المنامة 30 37

أبوظبى 29 42

الدوحة 27 37

الكويت 26 45

دمشق 14 33

بيروت 25 31

عمان 19 36

القدس 20 31

غزة 24 31

بغداد 25 42

مسقط 27 32

صنعاء 13 28

الخرطوم 29 39

طرابلس 24 32

تونس 21 30

الجزائر 20 26

الرباط 16 24

نواكشوط 26 31





وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:





الصغرى العظمى

أنقرة 12 21

اسطنبول 18 26

اسلام اباد 22 33

نيودلهى 24 31

جاكرتا 24 33

بكين 16 25

كوالالمبور 24 33

طوكيو 18 24

أثينا 20 24

روما 16 28

باريس 10 21

مدريد 17 28

برلين 06 15

لندن 11 21

مونتريال 13 22

موسكو 02 11

نيويورك 13 21

واشنطن 12 24



