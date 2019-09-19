"طنطا يغير جلده".. 18 صفقة جديدة للفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز

Advertisements



يبدو أن إدارة نادي طنطا وجهاز الفني بقيادة الكابتن، أيمن المزين، قد قررت تغيير جلد الفريق، الوافد الجديد إلى الدوري المصري الممتاز، من دور الدرجة الثانية، لذا فقد أجرى الفريق نحو 18 صفقة جديدة دفعة واحدة في سوق الإنتقالات الصيفية الأخيرة، رغبة في أن تطول رحلة نادي طنطا في بطولة الدوري المصري، وأن ينجح الفريق في البقاء في بطولة الدوري المصري ولا يعود مجددًا إلى دوري الدرجة الثانية.الصفقات



صفقات نادي طنطا والتي أعلن عن التعاقد معها قبل إنطلاق الموسم الجديد، كانت أغلبها قادمة من أندية الدوري الممتاز، وذلك لكون طنطا يرغب في تدعيم صفوفه ببعض الأسماء التي لديها خبرة طويلة في الدوري الممتاز، لذا فقد قرر الإستغناء عن بعض لاعبيه الذين شاركوا في صعود الفريق، وأستقدام أسماء جديدة، وصل عددها إلى 18 صفقة.



الإحصائيات تقول بأن القيمة السوقية لنادي طنطا بعد ضم الصفقات الجديدة قد إرتفعت ووصلت إلى نحو 54 مليون جنيه، وكذلك إرتفع معدل ومتوسط أعمار لاعبي الفريق إلى نحو 28 عام تقريبًا.



صفقات نادي طنطا 2019

قرر المدير الفني لنادي طنطا، والذي ظهر لأول مرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بأن يطعم فريقه بعدد كبير من لاعبي الخبرة في بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى بعض الأسماء الشابة، في محاولة للحصول على فريق قادر على قيادة طنطا لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري المصري لموسم 2019-2020.



وجاءت صفقات طنطا على النحو التالي:

-علي فرج (بتروجت)

-محمد فتحي (سموحة)

-أحمد فهمي (غزل المحلة)

-محمد ماجد أونش (الفيصلي الأردن)

-إيهاب سمير (المقاولون العرب)-

-محمود كابونجا (الانتاج الحربي)

-وليد عادل (مصر المقاصة)

-محمود صلاح (كفرالشيخ)

-خالد جمال (ياني التركي)

-هشام شعبان (الأهلي)

-أحمد الألفي (الاتحاد السكندري)

-ماريو بيرنارد (الدفاع الحسني الجديدي)

-تاديو لوانجا (فيبرس الأوغندي)

-إسلام فؤاد (المقاولون العرب)

-أحمد الشناوي (بتروجت)

-جون أفير (كينيا)

-باسم عبد العزيز (النجوم)

-الحسن ضيوف





قائمة نادي طنطا قبل بداية الدوري المصري

حراسة المرمى : إسلام طارق و على فرج و محمد فتحى

الدفاع : محمد حسام - محمد العشرى - سليمان عبدربه - محمود مسعود - باسم عبد العزيز - إيهاب سمير - أحمد فوزى - محمد الشاذلي – أحمد فهمي – محمد أسعد

الوسط : حسام غالي - أحمد الشناوى - وليد عادل - مصطفى أمين - محمود كابونجا - تاديو لوانجا - محمود صلاح - أحمد الألفى - أحمد قطاوى - محمد ماجد " أونش " - ماريو بيرنارد و ثنائى الشباب مواليد 99 عبد الرحمن " الدح " - خالد جمال

الهجوم : محمد جمال ميدو - هشام شعبان - إسلام فؤاد - جون أفير - الحسن ضيوف