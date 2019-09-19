موعد مباراة أرسنال واينتراخت فرانكفورت اليوم 19 / 9 / 2019 | مشاهدة آرسنال ضد اينتراخت فرانكفورت بث مباشر عبر beIN SPO





ويسعى فريق اينتراخت فرانكفورت لتكرار مشواره في بطولة الدوري الاوروبي في الموسم الماضي، حيث نجح في الوصول إلى دو النصف نهائي والخروج عن طريق ركلات الترجيح من فريق تشيلسي بطل البطولة في النهاية.





بينما يريد فريق أرسنال في تحقيق لقب اوروبي غائب عن الفريق منذ سنوات طويلة، حيث وصل الفريق إلى نهائي البطولة في الموسم الماضي ولكنه خسر اللقب أمام نظيره اللندني فريق تشيلسي بالمباراة النهائي.





- موعد مباراة أرسنال ضد اينتراخت فرانكفورت :-

وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال مع فريق اينتراخت فرانكفورت في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء يوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات العربية.





- القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد اينتراخت فرانكفورت :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الأوروبي عبر قنواتها، حيث سوف تذيع المباراة بين فريق أرسنال وفريق اينتراخت فرانكفورت عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

يواجه فريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس 19 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.