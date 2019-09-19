لمواطني الإسكندرية.. "خلي بالك" مناطق بدون مياه لمدة يومين

تقطع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المياه عن 10 مناطق شرقى المدينة، بدءًا من الساعة الحادية عشر صباح اليوم، ولحين انتهاء أعمال الصيانة.





وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "خورشيد، تحيمر البحرية، المهاجرين، العكارى، الزوايدة، المراغى، الخروعة، العبيد، الثلاثين، عزبة النخل"، وأن ضعف وانقطاع المياه عن تلك المناطق بسبب بدء أعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذى لعزب وقرى خورشبد البحرية أمام شارع السوق.





وأهابت الشركة بأهالي المنطقة بتدبير احتياجاتهم من المياه ولطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة برجاء الاتصال علي الأرقام التالية ١٢٥ - من أي تليفون أرضي، ٠٣٥٨١٥٧٠٠ - من أي محمول، ٠١٢١٠٧٦٧٨٧٧ - الواتس آب.





وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب أمس أيضًا عن ضعف المياه، بمنطقة غرب الإسكندرية، نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة بخط قطر 700متر، كاشفة عن ان المناطق المتأثرة من أعمال الصيانة وهي: "قرى النهضة الزراعية، حيث سيتم انقطاع المياه عن مناطق "قرية الحارس - قرية المسيرى 1و 2 - قرية الحضيرة - قرى الحاجر العقارية - سيف النصر - الأمل - العروبة - الأندلس - النجارين - مزرعة 3 شبكة البحيرة - كوبرى عماد - يحيى عارف - قرية البيضا مهندسين - قرية سند 2و3 - قرية السلام".





وحسب بيان شركة مياه الشرب، فإن ضعف وقطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع لأعمال الصيانة الطارئة، بخط قطر 700 مم، بمنطقة النهضة الزراعية غرب الإسكندرية، وذلك يوم السبت القادم الموافق 21 سبتمبر الجارى، من الساعة التاسعة صباحا ولمدة 24 ساعة وأكدت الشركة أنة سوف يتم فتح المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الأزمة





وناشدت الشركة المواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه قبل موعد الانقطاع، أو الاتصال على الشركة لطلب سيارات المياه، وعلى رقم 125 الخط الساخن.



