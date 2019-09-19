بالأسماء.. 9 صفقات نارية للمقاولون العرب قبل إنطلاق الدوري.. وتعرف على قائمة الفريق كاملة

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يؤكد سوق إنتقالات نادي المقاولون العرب هذا الموسم، بأن الفريق يريد أن يثبت للجميع بأن ما حدث في الموسم الماضي، وإحتلاله للمركز الخامس في بطولة الدوري ، برصيد 48 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع، ليس أمر مفاجئ أو جاء بدون تخطيط، أو مجرد طفرة، بل هو مجرد خطوة أولى من خطوات إدارة نادي المقاولون العرب الراغبة في إعادة الفريق إلى المسار الصحيح وإلى إستعادة أمجاده مرة أخرى، كواحد من الأندية الكبيرة في الدوري المصري.



المقاولون العرب أجرى 9 صفقات في سوق الإنتقالات الصيفية، من بينها صفقات من داخل بطولة الدوري المصري، وصفقات أخرى جاءت من أندية أوروبية ومن بينها صفقة قادمة من نادي باريس سان جيرمان، وبالإضافة إلى ضم لاعب نادي أهلي بني غازي، النيجيري "كوفري إيبونج".



وخلال هذا التقرير، من موقع "الفجر الرياضي" سوف نرصد لكم تفاصيل ما حدث في سوق إنتقالات نادي المقاولون العرب، وخاصة بعدما قالت التقارير والإحصائيات، أن القيمة السوقية لنادي المقاولون العرب قد وصلت لنحو 104 مليون يورو، ووصل متوسط أعمال الفريق بعد الصفقات الجديدة إلى نحو 26.7 عام.



صفقات نادي المقاولون العرب 2019

فريق ذئاب الجبل، أجرى 9 تعاقدت بناءً على رغبة مدربه عماد النحاس، والذي أكد أكثر من مرة، بأن طموحه مع نادي المقاولون العرب ليس له سقف معين، وأن تحقيق المركز الخامس في بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي، ستكون نقطة البداية التي ينطلق منها الفريق لتحقيق الأفضل في الموسم الجديد.



وجاءت صفقات المقاولون على النحو التالي:

-معروف يوسف (الزمالك)

-النيجيري كوفري ايبونج (أهلي بني غازي)

-محمود السيد (سموحة)

-محمد سالم (الداخلية)

-محمد عصام (جورنيك البولندي)

-عبد الرحمن فاروق (الإنتاج الحربي)

-عبد الله ياسين (باريس سان جيرمان الرديف)

-إبراهيم عادل (سموحة)

-شكري نجيب (الإسماعيلي)



قائمة نادي المقاولون العرب قبل إنطلاق الدوري

حراسة المرمى : محمود أبو السعود – محمد أشرف - حسن شاهين - أحمد عبد الله

الدفاع : أحمد إبراهيم - أحمد علي - أمير عابد – عبد العزيز موسى - فادي نجاح - كريم مصطفى - فاروق نور الدين كابور - محمد سمير - عبد الرحمن خالد - عبد الرحمن فاروق

الوسط : لويس إدوار - محمد إبراهيم - محمد مجلي - عبد الوهاب إسماعيل - حسن الشامي - إبراهيم صلاح - إبراهيم حسن - محمد سالم - محمد عصام الدين - محمود سيد - عبد الله ياسين - معروف يوسف

الهجوم : محمد طلعت - سيف الجزيري - طاهر محمد طاهر - شكري نجيب