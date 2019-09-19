صراع إسباني إنجليزي على نجم نابولي
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:19 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة يستعد للدخول في سباق جديد مع ريال مدريد وليفربول من أجل ضم الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن برشلونة يستهدف ضم رويز منذ أن كان لاعبًا في صفوف ريال بيتيس الإسباني قبل أن يرحل إلى نابولي ويرغب الآن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ضمه وأبلغ إدارة ناديه ضرورة التعاقد معه لحل أزمة الوسط في الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يعمل بكل قوة لضم رويز في الصيف المقبل ويرغب في حسم الصفقة من ريال مدريد في ظل اهتمام ليفربول أيضًا بخدمات النجم الإسباني من أجل تنشيط خط الوسط الهجومي.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنَّ لاعب الوسط الإسباني ينمو بطريقة رائعة مع منتخب بلاده ونابولي وبات من أهم اللاعبين في صفوف نابولي ووصل سعره الآن إلى 60 مليون يورو بحسب ما صرح به أوريللو دي لورينتيس رئيس نابولي والذي رفض عروض بقيمة 40 مليون يورو تقريبًا من النادي الملكي والفريق الكتالوني.
وكانت تقارير إخبارية كشفت في الموسم الماضي أن برشلونة يتابع باهتمام النجم الإسباني الصاعد فابيان رويز والذي كان يلعب في صفوف ريال بيتيس بعدما تألقه مع فريقه.
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البرسا يتابع عن كثب فابيان البالغ من العمر 21 عاماً الذي كان يرغب في ضمه للفريق الرديف في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.
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