مفاجأة.. فنان شهير: فكرت في تحويل سيارتي لـ تاكسي لكي أنفق على أسرتي

قال الفنان توفيق عبد الحميد، إنه مر بفترة صعبة ولم يكن يُعرض عليه أعمال فنية للمشاركة بها لدرجة أنه فكر في تحويل سيارتي إلى تاكسي لتلبية احتياجات أسرته.





وأضاف توفيق عبد الحميد، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس أن مشاركته في مسلسل "حديث الصباح والمساء" فتحت له أبواب النجومية وعرضت عليه الكثير من الأعمال.





وتابع: "أثناء مشاركتي في مسلسل (حضرة المتهم أبي) نشأت بيني وبين الراحل نور الشريف صداقة قوية .. وقال لي (كيف استطعت أن تظل خلال 20 عاما في مرحلة عنق الزجاجة حتى استطعت إثبات وجودك في مجال التمثيل، أتحداك أن يستطيع فنان في جيلك أو الأجيال القادمة أن يستطيع الصمود طوال هذه الفترة)".

كشف المطرب علي الحجار، مفاجأة حول سر طلب الفنان توفيق عبد الحميد، الحصول على مبلغ مالي كبير مقابل ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

وكتب الحجار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "صديقي النبيل توفيق عبد الحميد.. يطلب أجرا كبيرا ليكون ضيف برنامج صاحبة السعادة، وبعدين يتبرع بهذا المبلغ الكبير لمستشفى أبو الريش.

وكان الفنان توفيق عبد الحميد قد حل ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc للحديث عن مشواره الفني الطويل.

الحجار يختتم حفلات شهر أغسطس اختتم الفنان على الحجار، حفلات شهر أغسطس بحفل جماهيرى كامل العدد فى نادى ايزى سبورت بالمقطم، وذلك بتقديم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من الحضور.



وفى لفتة طريفة منه حرص الحجار أن يقدم الأغانى التى يطلبها المستمعون، حيث كتب عدد من الحضور الأغانى التى يحبون أن يرددها وأرسلوها إليه فى ورق مكتوب، ليستجيب لهم الحجار ويردد الأغانى بناء على طلبهم.



الأغاني التي قدمها قدم الحجار خلال حفل النادي وصلة من الأغنيات الطربية الجميلة من بينها "من غير ما تتكلمى" و "بقولك ايه" و زال وما زال" التى طلب من جمهوره التركيز فى معانيها لما تتضمنه من فصاحة فى اللغة العربية، كما قدم أغنيات" لو تعرفي" و " عنوان بيتنا" و انت المدد" و " عم بطاطا"، و " عارفة" و " ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم" وتتر مسلسل " الليل وآخره" الذى تفاعل معه الحضور وسط تصفيق حار، كما قدم أغنية " يا موجة يا زرقا" بعد أن كانت مطلبا جماعيا لمحبيه.

وتحدث الحجار خلال الفواصل الغنائية للحفل عن علاقته بعظماء الشعراء والملحنين الذين تعاون معهم خلال مشواره الفنى وكيف أثمر التعاون معهم عن فن راق خالد، ومن بينهم الشاعر الراحل سيد حجاب، وكذلك عبد الرحمن الأبنودي، والشاعر بهاء جاهين والملحن عمار الشريعى.

اختتم الحجار الحفل بأغنية تتر مسلسل " بوابة الحلواني" ليتسعيد الجمهور بها ذكريات الزمن الجميل ويرددونها معه، كما حرص صاحب الحنجرة الذهبية على التقاط الصور معهم.

من جانبه أعرب محمد العبد رئيس مجلس إدارة النادى عن سعادته بتواجد فئات عمرية مختلفة من الشباب والكبار فى الحفل، معتبرا أن الفن الأصيل الراقى مازال باقيا وموجودا بقوة، كاشفا عن عزمه اقامة حفلات أخرى لنجوم الطرب الأصيل فى الفترة المقبلة، إيمانا منه بدور النوادى الاجتماعية والرياضية بإحياء الجانب الثقافي والفني.



الحجار يتبرع لمعهد الأورام يذكر أن الفنان على الحجار قد أحيا مؤخرا عدة حفلات فى شهر أغسطس بالقاهرة والأسكندرية وأعلن أن أجر حفله بنادي ايزي سبورت سيذهب لصالح معهد الأورام وذلك للمشاركة فى إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابى الغاشم الذي تعرض له المعهد القومي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للأورام، على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، طرق مختلفة للتبرع للمعهد سواء بالتليفون أو بالتواجد في المعهد، واليك الخطوات.





