12 صفقة نارية.. بيراميدز "سوبر" الميركاتو الصيفي في مصر

يتسلح نادي بيراميدز بكتيبة من الصفقات السوبر بالموسم الكروي الجديد 2019 -2020، حيث حرصت إدارة النادي ومالكه الجديد سالم الشامسي على تدعيم صفوف الفريق بمجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز للحفاظ على المستوي الذي وصل إليه الفريق بالموسم الماضي في عهد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.





ونجح فريق بيراميدز في انهاء الموسم الماضي بالمركز الثالث بالدوري المصري الممتاز، كما حصل على وصيف بطولة كأس مصر بعدما خسر المباراة النهائية أمام فريق الزمالك بنتيجة 3-0، ليفرض نفسه علي الساحة الكروية المصرية بقوة بعدما أصبح ندًا قويًا لقطبي الكرة بمصر الأهلي والزمالك.

وتعاقد نادي بيراميدز مع 12 صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2019 والذي انتهي مساء الثلاثاء الماضي، خاصة وأن الفريق لديه ارتباطات قوية بالموسم الجديد، حيث يشارك في البطولات المحلية الدوري الممتاز وكأس مصر، كما يشارك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه.





ولم يكتفي نادي بيراميدز بالتعاقد مع صفقات جديدة قوية بل تعاقد أيضًا مع مدرب مميز هو الفرنسي سيباستيان ديسابر وذلك لقيادة الفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز والذي رحل عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الماضي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير جميع صفقات بيراميدز الصيفية، وقائمة الفريق كاملة بالموسم الجديد:-





المدير الفني : الفرنسي سباستيان ديسابر





الصفقات الجديدة لبيراميدز





1- محمد عطوة (الرائد السعودي)

2- طارق طه (الإسماعيلي)

3- محمود حماده (الإنتاج الحربي)

4- إبراهيم حسن (الزمالك)

5- عبده لومالا (كالمار السويدي)

6- إسلام عيسى (المصري)

7- جون أنطوي (مصر المقاصة)

8- أحمد علي (المقاولون العرب)

9- دودو الجباس (وادي دجلة)

10- أحمد حمودي (صفقة انتقال حر)

11- ويلفريد كانون (ادو دين هاج الهولندي)

12- عمر لعيوني (بودو جليمت النرويجي)





قائمة بيراميدز بالموسم الجديد





حراس المرامي : المهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور.





خط الدفاع : ايمن ايمن منصور - عبدالله بكري - علي جبر - طارق طه - احمد توفيق - عمر جابر - رجب بكار - محمد عطوة - محمد حمدي.





خط الوسط : محمد فتحي - ايرك تراوري - اسلام عيسي - احمد حمودي - ابراهيم حسن - نبيل دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبدالله السعيد - عبده لومالا –ويلفريد كانون.





خط الهجوم : حسام ايفونا - ابراهيم عادل - دودو الجباس - احمد علي - جون انتوي - عمر لعيوني.





متوسط الأعمار : 26.7





القيمة التسويقية : 338 مليون جنيه



