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على رأسها فوار "راني".. الصحة تصدر تحذيرا عاجلا من 21 دواء قاتل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
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على رأسها فوار راني.. الصحة تصدر تحذيرا عاجلا من 21 دواء قاتل
فور راني
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منى صموئيل
 
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أصدرت وزارة الصحة والسكان، تحذيرا عاجلا من 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة، كان على رأسها فوار "راني" الشهير الذي يستخدمه ملايين المصريين.

 وجاء من ضمن الأدوية التي صدر قرار بالتحذير منها "الزنتاك ورانتيدين وفوار راني الشهير، وطالبت الصحة المصرية بسحبه من الأسواق ووقف التعامل به وتحليل المادة الخام بالمصانع، وسحب كل دواء يحتوي في المادة الخام به على الرانتيدين، وجاء تحذير الصحة اليوم بعد تحذير منظمة الدواء الأمريكية لاحتوائه على شوائب سرطانية.

كما أمرت الوزارة، بوقف تداول كل الأدوية التى تحتوى على المادة الخام “رانيتيدين”، وذلك بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر “زانتاك”.

وتضمن المنشور 3 قرارات، أولها سحب دواء “زانتاك” بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءًا على ماورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.

كما تضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام “رانيتيدين” من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها، ووقف تداول جميع المتحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة “رانيتيدين”، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الإفراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.

وأسماء الأدوية المحظورة، كالتالي:

فوار راني رانيتيدين

زانتاك

فارو رانتدين

اسيلوك

اسيلايت

رانيتاريجو

الرانتاز

اوسموران ر

انتيبلوك

هيستاك

ابيرانت

رانيتاك

نورسيف

مجدين

ابيران

رايتيكيور جاستبروكت

على رأسها فوار راني.. الصحة تصدر تحذيرا عاجلا من 21 دواء قاتل
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المزيد عن: وزارة الصحة والسكان فوار راني زانتاك راني تحذير من فوار راني الزنتاك الرانيتيدين
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