"فريق جديد".. الاتحاد يضم 13 صفقة في ميركاتو الصيف.. تعرف على الصفقات كاملة

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في الموسم الماضي، حقق نادي الاتحاد السكندري المركز ال11 في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، وهو الأمر الذي جعل إدارة زعيم الثغر تعترف بوجود مشكلة لدى الفريق، وضرورة أن يكون هناك حل عاجل لهذه المشكلة، ولذا فإن إدارة الاتحاد قد عززت صفوف الفريق بأكثر من 13 صفقة في ميركاتو الصيف المقبل، من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر قبل إنطلاق بطولة الدوري المصري 2019-2020.



صفقات الاتحاد في الميركاتو كانت متنوعة، حيث ضم النادي بعض اللاعبين من الدوري المصري، وكانت الأغلبة للاعبين القادمين من صفوف الزمالك، وكذلك ضم النادي بعض اللاعبين من أندية في الدرجة الثانية، وذلك بالإضافة إلى بعض التعاقدات القادمة من خارج الدوري المصري.



وتشير الإحصائيات إلى كون نادي الاتحاد السكندري بعد الصفقات الجديدة، قد وصل معدل أعمار الفريق الأول إلى نحو 27.6 عام، وهذا بالإضافة إلى وصول القيمة السوقية للفريق إلى نحو 86 مليون جنيه مصري، وخلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي" ستكونوا على موعد مع تغطية لكل ما حدث في سوق إنتقالات نادي الاتحاد السكندري قبل إنطلاق مسابقة الدوري المصري.



صفقات نادي الاتحاد السكندري 2019

ضم نادي الاتحاد السكندري نحو 13 صفقة جديدة في الميركاتو، منهما 4 صفقات من نادي الزمالك وهم :"عماد السيد، وإسلام جمال، رزاق سيسيه، أحمد رفعت"، وجاءت باقي الصفقات على النحو التالي:



أسامة العزب (وادي دجلة)

أحمد حجي (سوهاج)

أحمد شلبي (أهلي بني غازي)

أيمن الغباشي (النجوم)

هشام محمد (الأهلي)

كريم الديب (المقاولون العرب)

ايمانويل اوكوي (سيمبا التنزاني)

أحمد راشد (المنصورة)



قائمة نادي الاتحاد السكندري قبل بداية الدوري المصري

حراسة المرمى: عماد السيد - محمود الزنفلى - عمرو خليل – صبحي سليمان

خط الدفاع: إسلام جمال- محمد أنور- محمود رزق- أسامة العزب- مروان النجار- السيد سالم- صبري رحيل- محمود شعبان – أحمد شلبي

خط الوسط: نور السيد- أحمد نبيل "مانجا"- هشام محمد- خالد الغندور- أحمد حجي- كريم الديب- أحمد راشد – أحمد رفعت – أيمن الغباشي – مروان عطية

خط. الهجوم: إيمانويل بناهيني - إيمانويل أوكوي- خالد قمر- رزاق سيسيه – محمد ناجي جدو