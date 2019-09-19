فالفيردي يكشف السر في تراجع آداء ميسي أمام دورتموند

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن المشاركة الباهتة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس الثلاثاء في مباراة الفريق أمام بوروسيا دورتموند الألماني في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.





ودفع "فالف يردي"، بالأرجنتيني ميسي في الدقيقة 59 من زمن اللقاء بديلا للاعب الواعد أنسو فاتي، ولكن لم يظهر ليونيل ميسي بالمستوي المنتظر منه ولم ينجح في مساعدة فريقه لتحقيق الفوز بالمباراة، خاصة وأن هذه المشاركة الأولي للاعب منذ 5 أغسطس الماضي.





ودافع فالفيردي عن النجم الأرجنتيني، الذي فشل في مساعدة فريقه في تحقيق الفوز أمام بوروسيا دورتموند وقال: " إنه مثل أي لاعب لم يستعد جيدا قبل بداية الموسم.. دخل اللقاء دون أي استعداد"، ولم يكشف عن السبب وراء إشراكه للاعب طالما أنه غير جاهز للمباريات.