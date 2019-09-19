خبير دولي: الاقتصاد المصري في اتجاه الصعود



وأضاف "العمدة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذه أرقام متواضعة لا تتناسب مع الاقتصاد المصري، ونحتاج أن يتضاعف هذا الرقم، ولذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بمضاعفة حجم الصادات، وهي مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصري.



وتابع أستاذ القانون الدولي، أنه يجب تغطيية احتياجات السوق المحلي وأن يكون هناك فائض للتصدير، ويكون بمعايير تتناسب مع الأسواق العالمية، لأن هناك دول كثيرة مثل الصين وألمانيا، والفلبين، تقود صادراتها اقتصادياتها.



وشدد على أن الاقتصاد المصري في اتجاه الصعود، وبدأت كل مؤشراته في التحسن، وتعتبر الصادرات مورد هام للعملة الصعبة، ومصر لديها قاعدة صناعية كبيرة وقامت بإجراءات كثيرة لتشجيع الاستثمار والصادرات وتنمية قدراتها لكي تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري والإشادات الدولية التي حصل عليها في الفترة الأخيرة.



وتنفذ مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، وحصلت من خلاله على قرض بقيمة 12 مليار دولار على عدة دفعات لكي تتمكن من تنفيذه ومساندة الاقتصاد، بينما أعلن البنك المركزي المصري عن تعويم الجنية أمام الدولار في نوفمبر عام 2016، كما قامت القاهرة برفع الدعم على عدة مراحل.





قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إنه حدث تطورا ملحوظا في الصادرات المصرية بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووفقا للأرقام فإن صادرات عام 2018، وصلت إلى 29 مليار دولار، وكانت في سنوات سابقة 22 مليار دولار.