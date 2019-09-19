بالأسماء.. صفقات الزمالك الصيفية وأبرز الراحلين وقائمة الموسم الجديد كاملة

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور على تدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقات قوية ومميزة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2019 والذي انتهي مساء الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، وذلك في محاولة لبناء فريق قوي يستطيع المنافسة علي كافة البطولات المحلية والقارية بالموسم الجديد.





ونجح فريق الزمالك في تدعيم مختلف المراكز بصفقات نارية، بعدما رحل عن النادي عدد كبير من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي سواء علي سبيل البيع النهائي أو الإعارة أبرزهم:





محمد إبراهيم – أيمن حفني – حميد أحداد – كابونجو كاسونجو – أحمد رفعت – حسام باولو – أحمد داوودا – أحمد رفعت – عماد السيد – محمود عبد العاطي دونجا – رزاق سيسيه – إبراهيم حسن – محمد أشرف روقة – عمر صلاح – إسلام جمال – باسم مرسي – أحمد مدبولي – أحمد كابوريا





بينما نجح نادي الزمالك في التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" لقيادة الفريق الأبيض بالموسم الجديد، خلفًا للمدرب السابق خالد جلال، ونجح المدرب الجديد في التتويج مع الزمالك بكأس مصر على حساب فريق بيراميدز بعدما تغلب عليه 3-0 في نهائي البطولة.





ويستعرض " الفجر الرياضي " صفقات الزمالك الجديدة، والقائمة الكاملة للفريق الأبيض بالموسم الجديد:-





المدير الفني : الصربي ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو)





الصفقات الجديدة للزمالك





محمد عبد الشافي (أهلي جدة) أشرف بن شرقي (الهلال السعودي) محمد أوناجم (الوداد البيضاوي المغربي) محمد عواد (الإسماعيلي) محمد صبحي (بتروجت) محمد أبو جبل (سموحة) إسلام جابر (مصر للمقاصة) إمام عاشور (غزل المحلة) كريم بامبو (الإسماعيلي) محمود شيكابالا (عودة من إعارة) مصطفي محمد (عودة من إعارة)





قائمة الزمالك بالموسم الجديد





حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى.





خط الدفاع: حازم إمام - حمدى النقاز- محمود علاء - محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي– محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - إسلام جابر ـ مصطفى فتحى - شيكابالا – إمام عاشور - محمد عنتر- كريم بامبو – محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو.





خط الهجوم: خالد بوطيب - عمر السعيد - مصطفى محمد.





متوسط أعمار اللاعبين : 27.2 سنة



