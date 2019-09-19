حفل غنائي لـ ناصيف زيتون في الأردن.. 27 سبتمبر

يحيي الفنان السوري ناصيف زيتون، حفلا غنائيا ضخما يوم 27 سبتمبر الجاري، بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة، التى اشتهر بها فى الخليج منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".





وأحيا ناصيف حفلاً غنائيًا الأحد الماضي في سوريا بأرض مدينة المعارض القديمة ساحة الأمويين بسوريا، ضمن موسم الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.





وتألق​ ناصيف زيتون مؤخرًا من خلال حفلين غنائيين خلال الفترة الماضية، في إطار فعاليات الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي، ونظرًا لجماهيريته الكبيرة قررت إدارة المهرجان إقامة حفلين ضمن الفعاليات.





وكان ناصيف زيتون طرح أغنية جديدة اسمها "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.





المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب استار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009 وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.





يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".





حصدت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 35 مليونا و383 ألف مشاهدة حتى الآن وذلك بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.

تأتي الأعنية من كلمات ضياء أشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.

تكة يقدمها للفنان السوري ناصيف زيتون، لأول مرة "لايف" خلال حفله الغنائي المنتظر في مهرجان أعياد بيروت 2019.

وتقول كلمات أغنية تكة: راح يوقف قلبي دخيلك يا ربي وشو حلوة عينيها بضحكه بتنسيني همي وعم تمشي بدمي وراح موت عليها...

يذكر أن الفنان السوري ناصيف زيتون، شارك في الماراثون الرمضاني 2019 من خلال غنائه تتر مسلسل "الهيبة الحصاد"، وقدم أغنية "أزمة ثقة" التي حققت نسبة مشاهدة عالية.





قرّرت إدارة مهرجان قرطاج الدولي، تأجيل الندوة الصحفية للفنان السوري ناصيف زيتون، والتي كانت مقرّرة لصباح اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة.

ويأتي تأجيل الندوة، بعد إعلان خبر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على الساعة العاشرة و 25 دقيقة من صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019.

ويشار إلى أنه سيتم كذلك تأجيل حفلة الفنان السوري، التي كانت مبرمجة ليوم الغد بالمسرح الروماني بقرطاج، وذلك إثر إعلان البلاد التونسية الحداد على روح السبسي لمدة 7 أيام، لتتأجل بذلك كافة المهرجانات والحفلات التي كانت مبرمجة خلال هذه الأيام.



