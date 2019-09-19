تفاصيل طرح الأغنية الجديدة لـ نجوى كرم بعد أيام

استطاعت الفنانة نجوى كرم، تسجيل أغنية سينجل جديدة، وذلك بعد نجاح أغنية "بعشق تفاصيلك".





الأغنية الجديدة تحت اسم "مين اللي قالك"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.

وأكد أحمد ماضي، مؤلف الأغنية اللبنانية أن الأغنية تقدمها باللهجة اللبنانية، وتتضمن كلمات حماسية يغلب عليها طابع التحدي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وأتمنى أن ينال الكليب إعجاب الجمهور وقت طرحه.





وأحيت نجوى كرم، حفلاً غنائيًا مؤخرًا ضمن مهرجانات الفحيص، في الأردن، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين قبرص، ودبي، والسعودية، ولبنان، والأردن، ومن أشهر الأغنيات التي قدمتها نجوي كرم " شوه الحلا" و"عطشانة" و"تعا خبيك" و"خليني شوفك" و"مافي نوم"، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا" وغيرهم .





يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.





وكان حقق كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجديد، "بعشق تفاصيلك"، مليونا و927 ألف، مقتربًا من 2 مليون مشاهدة، بعد طرحه يوم الخميس 5 سبتمبر على قناة شركة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



أغنية "بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، من كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الأخير "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.

وكانت طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أغنية "بعشق تفاصيلك" في 5 سبتمبر الجاري، حيث نجحت الأغنية في تحقيق أكثر من 1,402,216 مشاهدة.

والأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اغنية"بعشق تفاصيلك" بشكل حصري، عبر تطبيق "ديزر"، تمهيدا لطرح الفيديو كليب عقب ساعتين من الأن عبر جميع القنوات الفضائية.

تعليقات الجمهور علق البعض على أغنية نجوى كرم الجديدة قائلًا: "دائما متألقة ياشمس الغنية العربية"، "العشق الهوس الحب نجوى كرم"، "عنجد ما في أحلى من صوتها".

نجوى كرم تشوق جمهورها شوقت نجوي كرم، جمهورها قبل الإفصاح عن أي تفاصيل للفيديو كليب، بنشرها هاشتاج"نجوي كرم من كل لبنان" وذلك للدعاية والترويج عن أغنيتها الجديدة، مما جعل الجميع يتسائل عن غرض الهاشتاج ومعناه، ولكنها لم ترد علي أسئله متابعيها ومحبيها علي الفور، ثم أعلنت عن إستعدادها لطرح فيديو كليب جديد لأغنية"بعشق تفاصيلك" والذي يتم تصويره بعدة مناطق مختلفة في لبنان.

كواليس التصوير وكانت قد دعت نجوي، جمهورها لملاقاتها في أماكن مفترقه بلبنان أثنا تصويرها للفيديو كليب، وسجلت مقاطع فيديو لهم أثنا إبداء أرائهم حول كواليس الفيديو كليب، وقد أشاد الجمهور بفكرة الكليب وأعربوا عن حبهم الشديد لكرم.

وشاركت نجوي كرم مؤخرا جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، إطلالة لها من آخر من برشلونة.

لاقت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وإنهالت تعليقات كثيرة وأبرزها: "المليكة -- قمر -- مشاء الله".



"ملعون أبو العشق" يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديد يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

يذكر أن نجحت أغنية "بعشق تفاصيلك"، للمطربة اللبنانية نجوى كرم في تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ أيام، وطرحت نجوى الأغنية عبر حسابها الرسمي عبر يوتيوب في 5 سبتمبر الجاري، والأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.



وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اغنية"بعشق تفاصيلك" بشكل حصري، عبر تطبيق "ديزر"، تمهيدا لطرح الفيديو كليب عقب ساعتين من الأن عبر جميع القنوات الفضائية.

أغنية "بعشق تفاصيلك" من كلمات: أحمد ماضي وألحان: عادل العراقي توزيع وستديو: طوني سابا.

شوقت نجوي كرم، جمهورها قبل الإفصاح عن أي تفاصيل للفيديو كليب، بنشرها هاشتاج"نجوي كرم من كل لبنان" وذلك للدعاية والترويج عن أغنيتها الجديدة، مما جعل الجميع يتسائل عن غرض الهاشتاج ومعناه، ولكنها لم ترد علي أسئله متابعيها ومحبيها علي الفور، ثم أعلنت عن إستعدادها لطرح فيديو كليب جديد لأغنية"بعشق تفاصيلك" والذي يتم تصويره بعدة مناطق مختلفة في لبنان.

وكانت قد دعت نجوي، جمهورها لملاقاتها في أماكن مفترقه بلبنان أثنا تصويرها للفيديو كليب، وسجلت مقاطع فيديو لهم أثنا إبداء أرائهم حول كواليس الفيديو كليب، وقد أشاد الجمهور بفكرة الكليب وأعربوا عن حبهم الشديد لكرم.

وشاركت نجوي كرم مؤخرا جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، إطلالة لها من آخر من برشلونة.

لاقت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وإنهالت تعليقات كثيرة وأبرزها: "المليكة -- قمر -- مشاء الله". نجوى كرم تتألق على يوتيوب بـبعشق تفاصيلك

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديد يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

