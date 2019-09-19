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عاجل.. نكشف سبب سحب فوار "راني" و21 دواءً من الأسواق

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:11 ص
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عاجل.. نكشف سبب سحب فوار راني و21 دواءً من الأسواق
صيدلية - أرشيفية
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منى صموئيل
 
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أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، منشورًا يتضمن قرارات، بسحب فوار "راني"، ووقف تداول كل الأدوية التي تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، وذلك بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".

وتضمن المنشور 3 قرارات، أولها سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ما ورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.

كما تضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.

وتضمن المنشور أيضًا قرارًا بوقف تداول جميع المتحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك المادة الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الإفراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.

وأرفقت الإدارة جدول يتضمن الأدوية التى سيتم وقف تداولها وعددها 21 مستحضرًا، كالتالي:

"فوار راني - رانيتيدين - رانتيدول - زانتاك - فارو رانتدين - اسيلوك - اسيلايت - رانيتاريجو - الرانتاز - اوسموران - رانتيبلوك - هيستاك - ابيرانت - رانيتاك - نورسيف - مجدين - ابيران - رايتيكيور - جاستبروكت".

ونصحت وزارة الصحة، المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة مقدمى الخدمة الصحية، وقالت إن تلك الإجراءات جاءت بناءً على تقارير هيئة الدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، التى أشارت إلى اكتشاف شوائب بمادة "رانيتيدين".

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المزيد عن: فوار راني سحب أدوية سحب 21 دواء زانتاك تحذير عاجل من وزارة الصحة الرانيتيدين الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
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