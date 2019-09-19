تشافي يكشف عن خليفة ميسي

كشف النجم الإسباني السابق تشافي، عن اللاعب الوحيد الذي يري أنه يرى سيكون خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي على قمة كرة القدم في العالم، وذلك بعد اعتزال النجم الأرجنتيني.







وأكد نجم برشلونة السابق في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية أن رونالدو ميسي سيطروا عل ى جوائز الأفضل في العالم خلال السنوات الماضية، بعد تألقه الكبير مع أنديتهم وحصدهم للألقاب والبطولات وتحقيق الأرقام القياسية.





وتابع: "عندما ترى اللاعبين الشباب الذين قد يصبحوا الأفضل في العالم مستقبلا، ستفكر بنيمار ومبابي ومحمد صلاح ورحيم ستيرلينج، بالنسبة لي ستيرلنج هو المتفوق في هذا السباق".





وِأوضح "تشافي" أن سترلينج لاعب مميز وخطير وأصبح من بين الأفضل في العالم الآن، مؤكدًا أنه تطور بشكل كبير تحت قيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا، وبات من أهم اللاعبين بالدوري الإنجليزي.