أسوان يعلن عن قائمته النهائية للموسم الجديد



وضمت القائمة 28 لاعبا و 3 تحت السن، وهم



في حراسة المرمى طلعت الجبلاوي كابتن الفريق ومسعد عوض ورضا السيد وإسلام سليمان



وفي خط الدفاع محمود نعيم، الحسيني سمير، محمد طارق أبو العز، محمد جابر، إبراهيم القاضي، عبدالله السنجهاوي، محمد إسماعيل، مصطفي دويدار، ورمضان ربيع ومحمد فتحي.



وفي خط الوسط "أحمد عامر، أحمد فتحي، هيثم الفيل، حسن النني، أحمد صغيري، محمد الصباحي، حسن يوسف، حسن طارق، خالد الشيخ، عبدالرحمن خالد جبنة، موسي داو، عبد العزيز إمام



وفي خط الهجوم فادي فريد، أحمد عبد الظاهر، إبراهيم جلال، محمد خليفة، أوميد أوكري، بدارا سيلا ، شيخ أحمدو بامبا.



من جانبه قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بزيارة الفريق الأول لكرة القدم في المركز الأولمبي فى المعادى بالقاهرة، وذلك أثناء المعسكر التدريبى للفريق استعدادا للدورى الممتاز.



حيث التقى المحافظ باللاعبين أثناء فترة التدريب المسائية، وأيضًا أعضاء الجهاز الفنى بقيادة الكابتن مجدى عبد العاطى، وبحضور المشرفين على معسكر الإعداد وهما محمد حمدى عباس أمين الصندوق للنادى ومصطفى أمين عضو مجلس الإدارة



وقد أكد اللواء أحمد إبراهيم على أن نادي أسوان يعتبر أحد أهم الكيانات والصروح الأسوانية رياضيًا وشبابيًا واجتماعيا جماهيريًا والذى نفتخر ونعتز بصعوده إلى الدورى الممتاز لكرة القدم ليحلق فى سماء دورى الأضواء، مشيدًا بمنظومة العمل بنادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى وهى المنظومة التى نجحت بفضل الإرادة الصلبة والتكاتف والتلاحم فى تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذى يعد علامة مضيئة فى سجل هذا النادى العريق



وخلال اللقاء أجرى محافظ أسوان اتصالا هاتفيًا بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى وعد بالتعاون مع المحافظة ورجال الأعمال لمساندة النادى من أجل استكمال مسيرة الفريق وتوفير متطلبات المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المعسكر التدريبى الحالى سيكون نقطة انطلاق نحو الإعداد الجيد لظهور فريق أسوان بالشكل المطلوب والذى يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية فى الموسم الكروى المقبل للدورى الممتاز.



ومن جانبه أوضح محمد حمدى عباس بأن لقاء محافظ أسوان باللاعبين فى معسكر الإعداد سيكون حافزًا قويا للاعبى الفريق للظهور بصورة مشرفة فى دورى الأضواء، مؤكدًا على أن المعسكر التدريبى الحالى لفريق أسوان بدأ من أول يوليو الجارى بمشاركة 24 لاعب تحت قيادة المدير الفنى الكابتن مجدى عبد العاطى، وسيستمر المعسكر حتى يوم 19 من نفس الشهر ليسافر بعد ذلك الفريق إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر تدريبى أخر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع ليختتم بعد ذلك الفريق فترة الإعداد بمعسكر أخير سيتم تنظيمه بالقاهرة وجارى الاتصالات لتحديد مكانه قبل انطلاق مشوار الفريق فى الدورى الممتاز فى شهر سبتمبر القادم.

أعلن نادي أسوان عن قائمته النهائية والتي سوف يخوض بها مسابقة الدوري المصري الممتاز في النسخة الجديدة.