خالد أبو بكر: المواطن له الحق في سؤال الرئيس "أمال إحنا بنعمل مؤتمرات الشباب ليه"





تحدث الإعلامي خالد أبو بكر، عن مشروع قانون مجلس الشيوخ، قائلًا: "مشروع هام جدًا، وكيان جديد سيخلق داخل المجتمع المصري بموافقة الدستور"، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ عبارة عن غرفة ثانية للبرلمان، وأصبح أمرًا دستوريًا بعد أن تم الموافقة على وجوده في الدستور.وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الشيوخ أصبح دستوريًا بأمر الشعب المصري، وبالتالي يجب على البرلمان أن يصدر قانونًا ينظم عمل مجلس الشيوخ.وأوضح الإعلامي، أن مجلس الشيوخ يراقب الحكومة؛ أي حوالي 240 عضوًا يراقبون الحكومة ويتحدثون عن القوانين والشأن المصري بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالكفاءات.وتابع "أبو بكر"، أن القانون يعطي صلاحية لرئيس الدولة أن يعين أشخصا من الكفاءات العلمية المصرية الكبيرة في مجلس الشيوخ، والذي يعتبر العالم تكريمًا أدبيًا له، موضحًا أنهم سيتم إصقال المجلس بالكوادر العلمية وأصحاب الخبرات، مؤكدًا أن الأعضاء سيتم انتقائهم جيدًا.واستكمل "الإعلامي": "حتى وإن اختلفت أدوات الرقابة في مجلس الشيوخ إلا أن هناك شرعية له في سؤال الجميع بصفته منتخب من الشعب".وأكد "أبو بكر"، أن المواطن له الحق في الاتفاق أو الاختلاف مع الحكومة، وله الحق في سؤال الرئيس وفي سؤال الحكومة، معلقًا: "أمال إحنا بنعمل مؤتمرات الشباب ليه"، موضحًا أن مجلس الشيوخ سيخلق آراء جديدة وفكر جديد ورؤية جديدة.