عاجل.. أحمد شوبير يعلن أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

أعلن الإعلامي الرياضي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق، الكابتن أحمد شوبير، عن تفاصيل وأسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، والذي من المتوقع بأن يتم الإعلان الرسمي عنه في الساعات القليلة المقبلة، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصرية، قد أكدت بأنها تفاضل بين 5 أسماء ليتولى واحد منهم تدريب منتخب مصر خلفًا للمدرب المكسيكي، خافير أجييري، والتي تمت إقالته عقب الخروج المذل لمنتخب مصر من دور ال16 في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.



وقال الكابتن أحمد شوبير، خلال تقديمه لبرنامج، ملعب أون، على شاشة أون سبورت، حول أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر: "أسماء الجهاز الفني، إيهاب جلال مديرََا فنيََا، وسيكون هناك ثلاث مساعدين: طارق مصطفى, حمد إبراهيم, محمد شوقي, سيتواجد كذلك الكابتن مصطفى كمال مدربََا للحراس، وسيكون عماد متعب مديرََا للكرة".



وأكمل الكابتن أحمد شوبير تصريحاته حول هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، قائلًا: "هذه هي آخر الأسماء الخارجة من إتحاد الكرة وهي الأقرب، هل سيتم الإستقرار عليها ويُعلن ذلك بشكل رسمي خلال ساعات؟ ننتظر .. ولكن أرجو حسم الأمر سريعََا لإننا وصلنا لوقت لازم يتم الإعلان فيه قبل بداية الدوري العام".



يذكر أن العديد من التقارير الإعلامية تؤكد ما قاله الكابتن أحمد شوبير، بشأن الإستقرار على تعيين مدرب نادي المصري الحالي، إيهاب جلال وجهاز المعاون لقيادة منتخب مصر خلال تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة 2021، وكذلك تصفيات كأس العالم المقبلة 2022.

