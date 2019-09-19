رامي رضوان: ميزة جماعة الإخوان الإرهابية أنها تتميز بالغباء (فيديو)

سخر الإعلامي رامي رضوان، من هاشتاج مسيء للدولة على موقع "تويتر"، قائلًا: "ما يحدث على تويتر شيء مقلق، ولازم يبقى في حل، هناك حالة تخوف، لأن هناك حراك قوي جدًا على هذا الهاشتاج".





وتابع "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن معظم الحسابات المشاركة في هذا الهاشتاج تم إنشاءها حديثًا، ومعظمها انشئت في سبتمبر 2019، لافتَا إلى أن معظم هذه الحسابات قد يمتلكها شخص واحد ويديرها، معقبًا: "كل هذه الحسابات مضروبة، وقائم عليها لجان الكترونية، وقد تكون كل هذه الحسابات مملوكة لشخص واحد".





وأضاف أن هذه الحسابات وهمية وأنشئت هذا الشهر حديثًا، معقبًا: "قمة في السذاجة في الغباء، تم إنشاء هذه الحسابات هذا الشهر عشان يعملوا زيطة".





ولفت إلى أن تويتر لديه استراتيجية لحذف الحسابات الوهمية، لذلك انخفض هاشتاج مسيء من مليون لـ 50 ألف، أو أقل، مشيرًا إلى أن معظم هذه الحسابات تضع صورة محمد علي، معقبًا: "معظم هذه الحسابات المضروبة تضع صورة محمد علي، دا بقى الأيقونة بتاعهم".





وأوضح أن الهدف من هذه الحسابات المضروبة إشعار المجتمع بأن هناك حالة حراك، متابعًا: "بهذه الحسابات المضروبة، عايزين يصدروا إن البلد بتولع وإن الناس بتسخن، ميزة جماعة الإخوان الإرهابية أنها تتميز بالغباء".



