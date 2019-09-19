فاروق جعفر: مباراة السوبر فرصة لنجم الزمالك وكنت أتمنى هذين المرشحين لقيادة المنتخب



وقال جعفر في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"بطولة كأس السوبر المصري لها نكهة مختلفة عن باقي البطولات".



وأضاف :"دائما مباريات الأهلي والزمالك تحتاج لانضباط اللاعبين وتعتبر مباراة خاصة تعتمد على أخطاء المدافعين ومهارة المهاجمين".



وتابع :"دائما يكون في مباريات الزمالك والأهلي نجوم وضحايا



وأردف قائلا :"مباراة السوبر فرصة لصناعة اسم محمد مصطفى مع الزمالك وعمرو السولية يعتبر محور آداء الأهلي".



واستطرد قائلا :"لم يتواصل معي أحد لاستشارتي في المرشحين لمنصب مدير فني للمنتخب".



وواصل :"حسن شحاته تعدي مرحلة التقييم من أعضاء اللجنة الخماسية وكنت أتمنى أن يكون المرشح الأول لقيادة المنتخب ويليه حسام حسن في المركز الثاني".



واختتم جعفر تصريحاته قائلاً :"أتمنى لإيهاب جلال التوفيق والنجاح في قيادة المنتخب في الفترة المقبلة".

موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك





حددت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري موعدًا للقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وتم الاستقرار على إقامة اللقاء في مصر، ولكن لم يتم تحديد ملعب اللقاء.





وترددت أنباء مؤخرا حول تفكير إدارة إتحاد الكرة في تأجيل موعد مباراة السوبر المصري، وذلك بسبب ارتباطات الأهلي والزمالك الإفريقية، حيث يلتقي المارد الأحمر مع كانو سبورت الإيفواري، بينما يواجه الفارس الأبيض فريق جينراسيون فوت السنغالي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.