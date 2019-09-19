الغندور يعلق على تطبيق ال VAR وقرار إلغاء طلب حكام أجانب



وقال الغندور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"الاتفاق مع حكام أجانب لإدارة المباريات يعتمد على ظروف المباريات وحكامنا أفضل بكثير من حكام أوروبا".



وأضاف :"قرار اتحاد الكرة بإلغاء حق الأندية في طلب حكام أجانب يعتبر انتصار للحكم المصري".



وتابع :"يجب أن يكون لدينا حكام حاصلين على رخصة الفار لإدخاله في المباريات ولا يوجد سوى 3 حكام مصريين حاصلين عليها ونحتاج لتدريب 30 حكم ليحصلوا على تلك الرخصة".



واختتم الغندور تصريحاته قائلاً :"لا يوجد خلاف بيني وبين الحكام المصريين".





وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم الحكام الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وجاء طاقم التحكيم الذى سيدير القمة ألمانى ألماني سيقوم ويتكون الطاقم من : فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع

وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق.

وسيحدد اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة موعد مباراة السوبر الجديد والذى تحدد طرفيه وهم الأهلى والزمالك بعد تتويج الزمالك أمس بلقب كأس مصر 2019 على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد وكان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصري، وسوف تحدد الجبلاية موعد اللقاء لاحقاً.

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بأنه يجب أن يكون الحكام المصريين حاصلين على رخصة لتطبيق تقنية الفيديو والمعروفة بال VAR وأشاد بقرار اتحاد الكرة بإلغاء قرار طلب الأندية لحكام أجانب.