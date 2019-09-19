ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كورتوا يوضح سبب إخفاقه أمام باريس سان جيرمان

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:18 ص
Advertisements
كورتوا يوضح سبب إخفاقه أمام باريس سان جيرمان
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أكد النجم البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الاول الذي تلقاه كان في منتصف المرمى ولم يكن لديه الوقت للقيام بأي ردة فعل.

وأضاف كورتوا خلال تصريحات صحفية قائلاً بعد الخسارة 3-0 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدورب الأبطال: "اعتقد انه علينا تحليل المباراه بهدوء".

وواصل: "لم نحصل على نفس الكثافه والقوه التي اكتسبوها ، لقد كان من الصعب علينا خلق الفرص وتم إلغاء هدفين ، علينا التفكير بهدوء وتحليل ما حدث في المباراه غدًا".

واستطرد: "علينا العمل أكثر بالناحية الدفاعية، علينا ان ندافع كفريق".

واختتم: "بالطبع اشعر بالاحباط لتلقي الاهداف، علينا التحلي بالهدوء و تحليل اخطائنا اليوم".

وتلقى فريق ريال مدريد خسارة ثقيلة من نظيره باريس سان جيرمان، في دوري أبطال اوروبا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل الأرجنتيني أنجيل دي ماريا هدفين في شباك ريال مدريد، ثم أضاف هدف البلجيكي توماس منير في الوقت المحتسب بدل الضائع مزيدًا من الإحراج للميرنجي، وزاد من الضغط على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: لاعبي ريال مدريد كورتوا ريال مدريد خسارة ليفربول اخبار ريال مدري
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
-
x
18:55
-
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
-
x
18:55
-
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
-
x
18:55
-
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
-
x
18:55
-
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
18:55
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
-
x
18:55
-
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:50
-
الشباب
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون