مساعد وزير التنمية: حملات لحظية لإزالة الإشغالات والتعديات (فيديو)
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:32 ص
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أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة المصرية وليست وزارة التنمية المحلية فقط، حازمة في مسألة التعديات على أملاك الدولة والمخالفات والإشغالات.
وأضاف "قاسم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن هناك حملات لحظية في محافظات الجمهورية لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى قانون التصالح مع الخالفات؛ والذي يفتح باب التصالح لجميع من خالف وفقًا لبنود القانون.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة كان لديها رغبة في إزالة التعديات وحققت ذلك بتدريب الكوارد البشرية العاملة في الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن هناك برنامج لتدريب العاملين منذ عام.
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنهم قاموا بتدريب حوالي 5 آلاف كادر بشري من الكوادر العاملة على أرض دواوين المحافظات المصرية؛ سواء في نجع أو حي أو مدينة أو قرية، خلال العام الماضي، موضحًا أنه لا بد من تدريب الكوادر البشرية على أوجه وأشكال الفساد.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يتم تدريب الكوادر البشرية على يد خيرة الأساتذة والخبراء على أرض مصر، لافتًا إلى أنهم أقاموا مسابقة رفعت لرئيس مجلس الوزراء لأفضل حي وأفضل مركز ومدينة وأفضل قرية، وتم رفع مكافأة المسابقة للفائزين للضعف.
وتابع "قاسم"، أنه تم اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل المواطن المصري، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون تدريب 6469 متدرب خلال العشرة أشهر المقبلة.
وأضاف "قاسم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن هناك حملات لحظية في محافظات الجمهورية لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى قانون التصالح مع الخالفات؛ والذي يفتح باب التصالح لجميع من خالف وفقًا لبنود القانون.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة كان لديها رغبة في إزالة التعديات وحققت ذلك بتدريب الكوارد البشرية العاملة في الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن هناك برنامج لتدريب العاملين منذ عام.
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنهم قاموا بتدريب حوالي 5 آلاف كادر بشري من الكوادر العاملة على أرض دواوين المحافظات المصرية؛ سواء في نجع أو حي أو مدينة أو قرية، خلال العام الماضي، موضحًا أنه لا بد من تدريب الكوادر البشرية على أوجه وأشكال الفساد.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يتم تدريب الكوادر البشرية على يد خيرة الأساتذة والخبراء على أرض مصر، لافتًا إلى أنهم أقاموا مسابقة رفعت لرئيس مجلس الوزراء لأفضل حي وأفضل مركز ومدينة وأفضل قرية، وتم رفع مكافأة المسابقة للفائزين للضعف.
وتابع "قاسم"، أنه تم اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل المواطن المصري، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون تدريب 6469 متدرب خلال العشرة أشهر المقبلة.
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