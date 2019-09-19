اسعار الدولار اليوم الخميس 19/9/2019.. والعملة الأمريكية تستنجد بقرار "المركزي"

اسعار الدولار اليوم

اصيبت اسعار الدولار بتراجع طفيف بالبنوك والسوق السوداء، اليوم الخميس، ليواصل الاقتراب من مستوي الـ 16 جنيه، بعد أن تراجع خلال تعاملات الأسبوع بنحو 15 قرش، ليسجل بالبنك المركزي سعر الدولار 16٫26 للشراء مقابل 16٫38 للبيع، بالرغم من تعافي سعر الدولار على المستوي العالمي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة، ليظهر مستوي تأثير ذلك على السوق المحلي خلال تعاملات اليوم.

اسعار الدولار بالبنوك:

وسجلت اسعار الدولار بحسب تحديث الدولار لايف كالتالي، البنك التجاري الدولي 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة سعر 16.32 جنيه للشراء مقابل 16.42 جنيه للبيع، وسط تراجع فى الطلب على العملة الأمريكية بجانب إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 45 مليار دولار.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي د 16.30 جنيه للشراء مقابل16.40 جنيه للبيع .



