اسعار الدولار اليوم الخميس 19/9/2019.. والعملة الأمريكية تستنجد بقرار "المركزي"
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البنك
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اسعار شراء الدولار
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اسعار بيع الدولار
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اسعار الدولار في البنك المركزي
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16٫2625
|
16٫3885
|
اسعار الدولار في بنك مصر
|
16.30
|
16.40
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اسعار الدولار في البنك الأهلي
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16.30
|
16.40
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اسعار الدولار في بنك القاهرة
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16.30
|
16.40
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اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
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16.28
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16.38
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اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
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16.26
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16.36
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اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
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16٫32
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16.42
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اسعار الدولار في بنك عودة
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16.27
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16.37
اسعار الدولار عالميًا
ارتفعت اسعار الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة 0.25 بالمائة وسط انقسام بين الأعضاء وسط مطالبة عضوين بتثبيت تكاليف الاقتراض دون تغيير، ورفع البنك المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في العام الجاري وعام 2021، لكنه ثبت تقديراته للنمو في العام المقبل عند 2 بالمائة.
ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1029 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة عند 108.35 ين، وصعد أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلة 1.2459 دولار، فيما ارتفعت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة عند 0.9970 فرنك.
وصعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.404.
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