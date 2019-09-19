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اسعار الدولار اليوم الخميس 19/9/2019.. والعملة الأمريكية تستنجد بقرار "المركزي"

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:13 ص
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اسعار الدولار اليوم الخميس 19/9/2019.. والعملة الأمريكية تستنجد بقرار المركزي
اسعار الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم
اصيبت اسعار الدولار بتراجع طفيف بالبنوك والسوق السوداء، اليوم الخميس، ليواصل الاقتراب من مستوي الـ 16 جنيه، بعد أن تراجع خلال تعاملات الأسبوع بنحو 15 قرش، ليسجل بالبنك المركزي سعر الدولار 16٫26 للشراء مقابل 16٫38 للبيع، بالرغم من تعافي سعر الدولار على المستوي العالمي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة، ليظهر مستوي تأثير ذلك على السوق المحلي خلال تعاملات اليوم.
 
اسعار الدولار بالبنوك:
وسجلت اسعار الدولار بحسب تحديث الدولار لايف كالتالي، البنك التجاري الدولي 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة سعر 16.32 جنيه للشراء مقابل 16.42 جنيه للبيع، وسط تراجع فى الطلب على العملة الأمريكية بجانب إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 45 مليار دولار.
 
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.31 جنيه  للشراء، و16.41 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي د 16.30 جنيه للشراء مقابل16.40 جنيه للبيع .

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16٫2625

16٫3885

اسعار الدولار في بنك مصر

16.30

16.40

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.30

16.40

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.30

16.40

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.28

16.38

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.26

16.36

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16٫32

16.42

اسعار الدولار في بنك عودة

16.27

16.37

 

اسعار الدولار عالميًا

ارتفعت اسعار الدولار  أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.


وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة 0.25 بالمائة وسط انقسام بين الأعضاء وسط مطالبة عضوين بتثبيت تكاليف الاقتراض دون تغيير، ورفع البنك المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في العام الجاري وعام 2021، لكنه ثبت تقديراته للنمو في العام المقبل عند 2 بالمائة.

ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1029 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة عند 108.35 ين، وصعد أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلة 1.2459 دولار، فيما ارتفعت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة عند 0.9970 فرنك.

وصعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.404.


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