نهى بكر: "السيسي" سيذهب للأمم المتحدة حاملاً على كتفيه الهم العربي والإفريقي
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
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كساب أحمد
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قالت الدكتورة نهى بكر، استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك الاسبوع المقبل للمشاركة بالاجتماع السنوي للجمعة العامة للأمم المتحدة، تؤكد على اهتمام مصر بالتعاون الدولي في كل القضايا.
وأضافت أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت في البداية تشرح الأوضاع في مصر، ثم تطورت لشرح وجهة نظر مصر في القضايا الإقليمية والمحلية، وخلال إحدى الخطابات تحدث الرئيس على أهمية حل القضية الفلسطيني، ودعا إسرائيل وفلسطين للتفاوض لحل هذه القضية، وطرح استراتيجية مصر في محاربة الإرهاب، وبأن الحل الأمني مهم، لكن التنمية واحترام المواطن أمر هام، حتى لا يعود الإرهاب مرة أخرى للمناطق التي تم اجلائه منها، خاصة في سوريا والعراق.
ولفتت إلى أن الجمعية العامة للام المتحدة تضم 193 دولة، وخطاب الرئيس أمام هذه الجمعية هذه المرة لن يكون بصفته رئيسًا لمصر، ولكنه بصفته رئيسًا للإتحاد الإفريقي، مشيرة إلى ان الرئيس سيذهب للجمعة العامة وهو يحمل على كتفيه الهم الإفريقي والعربي.
وأضاف أن الرئيس السسيي سيرشح أمام اجتماع الأمم المتحدة، سياسية مصر الخارجية المتوازنة جدًا التي أاكدت أنها صائبة، وهذا الأمر واضح جدًا من رؤيتة القاهرة لحل الأزمة السورية، لافتة إلى أن السياسة المصرية الخارجية، تستند على عدم التدخل في شؤون الدول، وعدم تقسيم أي دولة على أساس عرقي او ديني أثني وخلافه.
وأضافت أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت في البداية تشرح الأوضاع في مصر، ثم تطورت لشرح وجهة نظر مصر في القضايا الإقليمية والمحلية، وخلال إحدى الخطابات تحدث الرئيس على أهمية حل القضية الفلسطيني، ودعا إسرائيل وفلسطين للتفاوض لحل هذه القضية، وطرح استراتيجية مصر في محاربة الإرهاب، وبأن الحل الأمني مهم، لكن التنمية واحترام المواطن أمر هام، حتى لا يعود الإرهاب مرة أخرى للمناطق التي تم اجلائه منها، خاصة في سوريا والعراق.
ولفتت إلى أن الجمعية العامة للام المتحدة تضم 193 دولة، وخطاب الرئيس أمام هذه الجمعية هذه المرة لن يكون بصفته رئيسًا لمصر، ولكنه بصفته رئيسًا للإتحاد الإفريقي، مشيرة إلى ان الرئيس سيذهب للجمعة العامة وهو يحمل على كتفيه الهم الإفريقي والعربي.
وأضاف أن الرئيس السسيي سيرشح أمام اجتماع الأمم المتحدة، سياسية مصر الخارجية المتوازنة جدًا التي أاكدت أنها صائبة، وهذا الأمر واضح جدًا من رؤيتة القاهرة لحل الأزمة السورية، لافتة إلى أن السياسة المصرية الخارجية، تستند على عدم التدخل في شؤون الدول، وعدم تقسيم أي دولة على أساس عرقي او ديني أثني وخلافه.
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