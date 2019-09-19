بفائدة كبيرة.. "بنك مصر" يكشف مصير أموال شهادات قناة السويس

كشف عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، عن مصير أموال شهادات قناة السويس بعد استحقاقها، موضحًا أن البنك يقدم أوعية ادخارية كثيرة للعميل.





وأشار "المغربي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه تم إصدار شهادات ذات عائد 14% يصرف شهريًا لجذب المواطنين المستفيدين من شهادات قناة السويس.





وأَضاف نائب رئيس بنك مصر، أن هناك بعض المستفيدين من شهادات قناة السويس قرروا استثمار أموالهم في مشروعات صغيرة.





ولفت "المغربي"، إلى أن أهم ما يميز الاقتصاد المصري أنه اقتصاد متنوع ومتميز، مشيرًا إلى أنهم لديهم 122 ألف عميل، موضحًا أنهم يغطون كافة قطاعات الاستثمار.





وذكر نائب رئيس بنك مصر، أنهم يعطون الأولوية للمشروعات الصناعية حتى مع وجود مخاطر كبيرة، مضيفًا أنهم يقدمون المساعدات الفنية للمشروعات القائمة والجديدة.





وأكد نائب رئيس بنك مصر، أنهم لا يوجد لديهم قائمة انتظار للتمويلات الدولارية، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار أدى إلى استقرار السوق والأسعار وعدم وجود سوق سوداء، متابعًا: "مستوى النمو لدينا جيد في جميع القطاعات".





ومن الجدير بالذكر، أن البنوك المصرية بدأت في صرف قيمة شهادات قناة السويس اعتبارا من 4 سبتمبر الجاري، وكان قد طرحت أربعة بنوك هما البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك قاهرة، وبنك قناة السويس، نيابة عن هيئة قناة السويس شهادات استثمار بعائد 12% ثم ارتفع إلى 15.5% لتمويل حفر قناة السويس الجديد، قام بشرائها نحو 1.1 مليون عميل بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مرتفعة نحو 4 مليار جنيه عن مستهدفات البنوك.



